Trump recibe cuerpos de aviadores caídos en Irak durante la Operación Furia Épica

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Trump recibe restos de aviadores tras operación militar en Irak.. Foto: Gettyimages

La Casa Blanca difundió imágenes del presidente Donald Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes participaron en el traslado digno de seis aviadores estadounidenses fallecidos durante la Operación Furia Épica en Irak.

El acto se llevó a cabo en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, donde autoridades y familiares se reunieron para rendir homenaje a los militares.

Rinden homenaje a tripulación fallecida

El presidente Trump encabezó la ceremonia en honor a los miembros de la tripulación que perdieron la vida tras el accidente de su aeronave en Irak, ocurrido durante una misión relacionada con la Operación Furia Épica.

Durante el evento, el mandatario expresó condolencias a las familias de los caídos y participó en el protocolo militar del traslado, considerado uno de los actos más solemnes dentro de las fuerzas armadas estadounidenses.

Identifican a los seis aviadores fallecidos

Las autoridades dieron a conocer los nombres de los integrantes de la tripulación:

Mayor John A. Klinner

Capitana Ariana G. Savino

Sargento Técnico Ashley B. Pruitt

Capitán Seth R. Koval

Capitán Curtis J. Angst

Sargento Técnico Tyler H. Simmons

Encuentro privado con familias

Previo al acto, el presidente Trump, acompañado por el secretario Hegseth y el general Caine, viajó a la base aérea para reunirse con las familias de los militares fallecidos, conocidas como Familias Estrella Dorada.

De acuerdo con el protocolo, no se permitió la presencia de cámaras durante este encuentro privado, en respeto a los familiares.

Traslado en Marine One

El mandatario y su equipo se trasladaron a la base a bordo del helicóptero presidencial Marine One, para participar en la ceremonia.

El evento forma parte de los homenajes oficiales que realiza el Gobierno de Estados Unidos a los militares caídos en servicio

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