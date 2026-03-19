EE. UU. amplía a 50 los países que deberán pagar 15 mil dólares de fianza para visa

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Fianza de 15 mil dólares para dar visa. Foto: Getty | Cuartoscuro

El Gobierno de Estados Unidos amplió la lista de países cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza de hasta 15 mil dólares para obtener visas de turismo o negocios. A la lista de 38 naciones, se sumaron 12 naciones más afectadas por la política emprendida por Donald Trump.

La medida aplica a visas no inmigrantes y se extenderá a las nuevas 12 naciones a partir del 2 de abril, entre ellas Nicaragua y Granada, informó el Departamento de Estado.

¿Por qué EE. UU. cobra fianzas para obtener la visa?

El programa se lanzó el año pasado con el objetivo de frenar las estancias prolongadas más allá del periodo autorizado, como parte de la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.

La fianza se devuelve si el titular del visado regresa a su país dentro del plazo establecido o si finalmente no viaja.

De acuerdo con el Departamento de Estado, enviar de vuelta a un inmigrante ilegal cuesta al contribuyente estadounidense una media de 18 mil dólares.

¿México está en la lista de naciones que deben pagar fianza de hasta 15 mil dólares?

La política de fianza de hasta 15 mil dólares para obtener la visa no aplica para México, pues ni en estas 12 nuevas naciones ni en la lista previa se considera al país para cubrir el pago.

Los nuevos 12 países en a los que se aplica la fianza de hasta 15 mil dólares son:

Nicaragua Granada Camboya Etiopía Georgia Lesoto Mauricio Mongolia Mozambique Papúa Nueva Guinea Seychelles Túnez

Previamente, Estados Unidos había dado una lista de naciones que deben cubrir la fianza de hasta 15 mil dólares. De América ya habían sido incluidos:

Venezuela

Antigua y Barbuda

Cuba

Dominica

Entre los otros 38 países iniciales en el pago de la fianza para la visa la gran mayoría están en África, como:

Benín

Botsuana

Burundi

Cabo Verde

República Centroafricana

Costa de Marfil

Además, también se aplicó para Yibuti, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Malaui, Mauritania, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Mientras que de Asia, Eurasia y Oceanía figuran:

Bangladés

Bután

Nepal

Kirguistán

Tayikistán

Fiyi

Tuvalu

Vanuatu

En enero, Estados Unidos congeló en 75 países los trámites de visados de inmigrante, destinados a las personas que planean residir allí de forma permanente.

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