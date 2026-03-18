Evaluación de Amenazas de EE. UU. menciona a México por migración, drogas y frontera

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. considera a México como amenaza. Cuartoscuro/X: @ODNIgov

La Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia de EE. UU. 2026 (Annual Threat Assessment 2026) identifica a México como punto clave en temas de narcotráfico, migración y seguridad fronteriza, con datos sobre tráfico de drogas, presión migratoria y actividad de organizaciones criminales.

El documento identifica la frontera entre México y Estados Unidos como un punto relevante en materia de seguridad. También señala que organizaciones criminales con base en México mantienen un papel central en el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Frontera México-EE. UU. en la Evaluación Anual de Amenazas 2026

El informe indica que el reforzamiento de la vigilancia en la frontera ha contribuido a:

Reducir encuentros de migrantes

Disminuir incautaciones de fentanilo desde inicios de 2025

A pesar de estos resultados, la frontera continúa como un punto relevante por la presencia de:

Redes criminales

Rutas migratorias consolidadas

Tráfico ilícito

El reporte señala que factores estructurales, como condiciones económicas y violencia en la región, no han cambiado de forma significativa, lo que puede mantener la presión migratoria.

Narcotráfico y cárteles mexicanos en el informe de EE. UU.

La Evaluación Anual de Amenazas de EE. UU. 2026 identifica a organizaciones criminales transnacionales con base en México como actores en el suministro de drogas ilícitas en Estados Unidos.

Entre las sustancias mencionadas se encuentran:

Fentanilo

Heroína

Metanfetamina

Cocaína

El documento menciona al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación como estructuras con capacidad para operar redes de tráfico a gran escala.

También señala que los principales puntos de ingreso de drogas continúan siendo los puertos oficiales en la frontera, donde las sustancias se transportan en vehículos particulares y carga comercial.

Fentanilo en EE. UU.: cifras del Annual Threat Assessment 2026

En materia de opioides sintéticos, el reporte indica que más de 38 mil muertes registradas en Estados Unidos entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 estuvieron relacionadas con estas sustancias.

Además, refiere que las incautaciones de fentanilo en la frontera con México disminuyeron 56% en peso desde el inicio del actual gobierno estadounidense.

El documento atribuye esta variación a:

Acciones de control bilateral

Conflictos internos entre organizaciones criminales

También describe que, aunque China e India son fuentes de precursores químicos, grupos delictivos mexicanos emplean mecanismos para evadir controles internacionales, como:

Envíos con etiquetado incorrecto

Uso de sustancias no reguladas

Migración en la frontera con México según el informe 2026

El informe señala una disminución en los encuentros de migrantes en la frontera estadounidense.

Los datos incluyen:

Enero de 2026: reducción de 83.8% respecto a enero de 2025

respecto a enero de 2025 Total de 2025: disminución de 79% en comparación con 2024

A pesar de esta baja, el documento advierte que factores como:

Crisis económicas

Violencia

Efectos del cambio climático en Centroamérica

podrían mantener o incrementar la presión migratoria hacia México y la frontera con Estados Unidos.

También indica que redes vinculadas al crimen organizado continúan participando en el tráfico de personas, actividad que consideran de alta rentabilidad.

México en la seguridad regional según la inteligencia de EE. UU.

El reporte ubica a México dentro de los desafíos de seguridad del hemisferio occidental por la presencia de organizaciones criminales con capacidad de impacto regional.

Estas actividades se relacionan con:

Expansión de redes criminales

Cooperación entre grupos de distintos países

Diversificación de delitos, como tráfico de personas y armas

El documento señala que estas dinámicas tienen efectos en la estabilidad regional y en los flujos ilícitos que afectan a Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.