Trump amenaza con dejar solos a aliados de EE.UU. si no desbloquean el estrecho de Ormuz

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El mandatario ha insistido a sus aliados que se involucren. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría dejar solos a sus aliados como forma de presión para que garanticen el tránsito de busque por el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán debido a la guerra en Medio Oriente

En su cuenta de Truth Social, el mandatario cuestionó, a modo de pregunta, qué pasaría si destruyeran al estado iraní y dejaran al estrecho de Ormuz a cargo de los países que ocupan esa ruta.

Mencionó que dicha acción “despertaría” a algunos de los aliados de Estados Unidos que actualmente niegan a intervenir en liberar el estrecho de Ormuz.

“Me pregunto qué pasaría si ‘acabáramos’ con lo que queda del Estado Terrorista iraní, y dejáramos que los países que lo usan —nosotros no— fueran responsables del llamado ‘Estrecho’. Eso despertaría a algunos de nuestros ‘Aliados’ que no responden”, escribió.

Los amagues de Donald Trump

Donald Trump publicó esto después de insistir en los últimos días para lograr que la OTAN custodie a las naves que circulan por dicha ruta marítima.

Los socios tradicionales de Estados Unidos y Europa se han negado varias veces a la petición de Donald Trump sobre usar dragaminas u otro material para desplegarlo en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como consecuencia de la guerra iniciada por Israel y la nación estadounidense.

Entre tanto, el Ejército estadounidense anunció el pasado 17 de marzo que usaba bombas antibúnker para atacar sitios de misiles iraníes cerca de la costa, a lo largo de Ormuz, según AFP.

OTAN analiza forma de reabrir el estrecho

Este miércoles, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, declaró que mantenían conversaciones sobre la “mejor manera” de reabrir el estrecho.

“He estado en contacto con muchos aliados. Todos coincidimos, por supuesto, en que ese estrecho tiene que volver a abrirse. Y lo que sé es que los aliados están trabajando juntos, debatiendo cómo hacerlo, cuál es la mejor forma de hacerlo”, indicó.

Desde que comenzó la guerra, Irán bloqueó el tránsito del estrecho de Ormuz, atacando a cualquier embarcación que decida cruzar.

Esa situación ha paralizado el tránsito de petróleo. A su vez, eso derivó que su valor se disparara, ya que el 20% del petróleo mundial circula por el estrecho de Ormuz.

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