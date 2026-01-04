Hay nueva presidenta interina en Venezuela y Trump lanza advertencia

GENERANDO AUDIO...

Fotos: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia directa a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, al señalar que enfrentará un “precio muy alto” si no coopera con Washington, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En una entrevista con la revista The Atlantic, el mandatario afirmó que, de no “hacer lo correcto”, Rodríguez podría enfrentar consecuencias incluso mayores a las que enfrenta Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos.

Advertencia de Trump tras operación militar en caracas

La declaración se dio un día después de que fuerzas estadounidenses bombardearan objetivos militares en Caracas y trasladaran fuera del país a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentarán cargos en Nueva York por narcotráfico y terrorismo.

Trump sostuvo que la operación fue exitosa y reiteró que Estados Unidos está dispuesto a trabajar con el actual gobierno venezolano, siempre que se cumplan los objetivos de Washington.

Cooperación condicionada y petróleo en el centro

De acuerdo con el presidente estadounidense, la cooperación con Venezuela estará condicionada, entre otros puntos, a abrir el acceso a la inversión estadounidense en las reservas petroleras venezolanas, consideradas las más grandes del mundo.

Trump afirmó que su gobierno busca una “reconstrucción” del país sudamericano, argumento con el que justificó la intervención.

Delcy rodríguez asume interinato en medio de tensión

La advertencia de Trump se produjo luego de que Delcy Rodríguez fuera confirmada como presidenta interina por el Tribunal Supremo de Justicia y respaldada por mandos militares venezolanos.

Tras los ataques, Rodríguez reiteró que Maduro es el único presidente legítimo de Venezuela y aseguró que el país está preparado para defender sus recursos naturales frente a lo que calificó como una agresión externa.

Trump defiende intervención y endurece discurso

Aunque Trump ha criticado en el pasado los cambios de régimen impulsados por Estados Unidos, aseguró que en el caso venezolano la intervención es necesaria.

El mandatario calificó a Venezuela como un “país fallido”, sumido en una profunda crisis política y económica, y afirmó que “reconstruir” la nación es preferible al escenario actual.

