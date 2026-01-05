GENERANDO AUDIO...

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “se tiene que hacer algo con México”, y señaló la fortaleza que tienen los cárteles de la droga, durante una ronda de preguntas con reporteros tras los hechos ocurridos recientemente en Caracas, Venezuela, relacionados con Nicolás Maduro.

Las declaraciones se dieron en medio de una secuencia de cuestionamientos de la prensa, cuando el mandatario estadounidense se refirió a la situación de seguridad y al tránsito de drogas a través del territorio mexicano.

Declaraciones de Donald Trump sobre México

Durante su intervención, Donald Trump expresó lo siguiente:

“Por cierto, hay que hacer algo con México. México tiene que ponerse en acción. Tienen que organizarse porque están pasando a raudales por México y vamos a tener que hacer algo. Queremos a México para hacerlo. Son capaces de hacerlo, pero lamentablemente los cárteles son muy fuertes”.

“México está controlado por carteles y debemos defendernos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México “está gobernado por los cárteles” del narcotráfico, y sostuvo que su país debe “defenderse” ante esa situación.

Aunque en dichas declaraciones expresó respeto por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario estadounidense ha reiterado en distintos momentos su postura sobre la influencia de los cárteles mexicanos, señalando que estas organizaciones criminales mantienen un alto nivel de control.

De acuerdo con los antecedentes, Donald Trump no ha modificado su postura en contra de los cárteles ni su opinión respecto a que estas organizaciones tienen un papel determinante en la situación de seguridad del país, afirmaciones que han sido reiteradas meses después de haberlas expresado por primera vez.

Este posicionamiento se suma a las declaraciones recientes en las que señaló que “se tiene que hacer algo con México”, en el contexto de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Respuesta de Claudia Sheinbaum

Ante la postura expresada por Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió durante una conferencia matutina con la siguiente declaración:

“Coordinación, sí; subordinación e intervención, no”.

La mandataria se pronunció luego de los señalamientos sobre la relación entre ambos países en el combate al narcotráfico.

Relación bilateral entre México y Estados Unidos

Claudia Sheinbaum y Marco Rubio han mantenido comunicación bilateral, en la que ambos gobiernos han reforzado sus posturas en materia de combate al narcotráfico en México, pese a diferencias expresadas en distintos momentos.

Antecedentes relacionados con Nicolás Maduro

Donald Trump impulsó la captura del expresidente Nicolás Maduro, a quien se le acusa de ser líder del llamado Cártel de los Soles. Maduro será juzgado en Estados Unidos por los siguientes cargos:

Narcoterrorismo

Apoyo al comercio internacional de drogas

Conspiración para inundar a Estados Unidos de drogas

Postura de la Fiscalía de Estados Unidos

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, señaló que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentarían cargos tras una acusación formal en Nueva York.

Al respecto, la fiscal declaró que el exmandatario:

“Pronto enfrentaría toda la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense, en los tribunales estadounidenses”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.