Ascienden a 21 las muertes por la megatormenta invernal en Estados Unidos

Megatormenta invernal en EE. UU. Foto: AFP.

La megatormenta invernal en Estados Unidos ha dejado al menos 21 muertes, extensos apagones y miles de vuelos cancelados, de acuerdo con reportes oficiales y datos de organismos especializados, mientras temperaturas polares continúan afectando amplias regiones del país por tercer día consecutivo.

La tormenta invernal impacta principalmente el norte y el centro de Estados Unidos, donde se han registrado temperaturas inferiores a los -20 grados Celsius en la región de los Grandes Lagos. Autoridades meteorológicas advirtieron que en los próximos días se prevé el ingreso de una masa de aire ártico que podría agravar las condiciones en las Grandes Llanuras del norte y otras zonas centrales, con sensaciones térmicas cercanas a los -45 grados Celsius, niveles que pueden provocar congelamiento en cuestión de minutos.

Muertes por megatormenta invernal en Estados Unidos

Las condiciones extremas han causado al menos 21 muertes, según un recuento basado en reportes oficiales y medios locales.

En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani informó que cinco personas fueron halladas muertas al aire libre durante el fin de semana. En Texas, autoridades confirmaron tres fallecimientos, incluido el de una adolescente de 16 años que murió en un accidente relacionado con actividades invernales. En Luisiana, dos personas murieron por hipotermia. Además, en Iowa, una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas en un accidente vehicular asociado a las condiciones meteorológicas.

Megatormenta invernal provoca apagones en Estados Unidos

Las fuertes nevadas, que superan los 30 centímetros en alrededor de 20 estados, ocasionaron interrupciones generalizadas en el suministro eléctrico. El sitio PowerOutage.com reportó que casi 800 mil clientes permanecían sin electricidad la mañana del lunes, principalmente en el sur del país.

Tennessee , cerca de 250 mil usuarios continuaban sin energía eléctrica tras la caída de líneas por acumulación de hielo

, cerca de 250 mil usuarios continuaban sin energía eléctrica tras la caída de líneas por acumulación de hielo Misisipi , más de 150 mil clientes resultaron afectados

, más de 150 mil clientes resultaron afectados Luisiana superó la cifra de 100 mil usuarios afectados

Especialistas advirtieron que la restauración del servicio podría extenderse por varios días debido a la magnitud de los daños y a la falta de experiencia de algunas regiones frente a fenómenos de este tipo.

Vuelos cancelados por tormenta invernal en Estados Unidos

El impacto de la megatormenta invernal también afectó el transporte aéreo. Los principales aeropuertos de Washington, Filadelfia y Nueva York operaron de manera limitada.

Desde el sábado, al menos 19 mil vuelos fueron cancelados y miles más registraron retrasos, de acuerdo con FlightAware.