Donald Trump colaborará con gobernador de Minnesota tras asesinato de Alex Pretti

Su “zar” de la inmigración dialogará con el gobierno estatal. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que colaborará con el gobernador de Minnesota, Tim Waltz, luego de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) asesinó a Alex Pretti durante las redadas masivas contra inmigrantes.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano indicó que Tim Walz le llamó para pedirle un trabajo conjunto.

“Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda”, indicó.

El presidente de Estados Unidos adelantó que su “zar” contra la inmigración ilegal, Tom Homan, se comunicará con Tim Waltz, pues “lo que buscamos es a todos y cada uno de los criminales que tengan bajo su custodia”.

Donald Trump agregó que “muy pronto” volverá a hablar con el gobernador de Minnesota, Tim Waltz.

Donald Trump busca que cese la resistencia en Minneapolis

Horas antes, el presidente de Estados Unidos anunció el envío de Tom Homan a Minnesota, quien es su “zar” contra la inmigración ilegal. Dicho funcionario le informará personalmente sobre la situación.

Tom Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional. Se encarga de la política de control de la frontera sur.

Según la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el presidente no quiere ver a gente “herida o muerta en las calles de Estados Unidos”, tras los asesinatos de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis.

De igual forma, dijo que el presidente busca que cese “la resistencia y el caos”, con relación a las protestas que se realizan en Minneapolis contra el ICE.

Sin embargo, su gobierno ha defendido en ambos casos que los agentes migratorios actuaban en defensa propia, toda vez que ha calificado a las víctimas como terroristas domésticos.

Buscan frenar el despliegue de agentes tras asesinato de Alex Pretti

De acuerdo con la AFP, un tribunal federal realizará dos audiencias este lunes 26 de enero, relacionadas al asesinato de Alex Pretti en Minneapolis.

En el primer caso, la fiscal federal de Minnesota solicitó a una jueza que frene el despliegue de agentes del ICE en dicho estado.

En cambio, la segunda audiencia será por una demanda que busca impedir que los agentes federales “destruyan” pruebas relacionadas al caso de Alex Pretti.

