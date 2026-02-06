Auto se estrella contra tienda en Westwood, Los Ángeles; reportan muertos

GENERANDO AUDIO...

Auto se estrella contra una tienda en Westwood. Foto: Getty Images. | Ilustrativa

Un vehículo se estrelló contra una tienda de comestibles en Westwood, Los Ángeles, dejando al menos tres personas muertas y cinco más heridas, de acuerdo con medios locales.

El accidente ocurrió al mediodía, cuando el automóvil ingresó a gran velocidad al establecimiento ubicado sobre Westwood Boulevard, una zona de alta afluencia peatonal.

Equipos de emergencia acudieron al lugar tras recibir el reporte del impacto. Mientras que los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para su atención médica.

Vehículo impacta tienda de comestibles en Westwood

Tras el choque se activó un operativo de rescate debido a que varias personas quedaron atrapadas debajo del vehículo y entre los escombros.

De los cinco lesionados, al menos tres se reportan en estado grave, mientras que dos presentan heridas menores, según el reporte preliminar. El automóvil terminó incrustado en la entrada principal de la tienda, causando daños estructurales visibles a la tienda.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.