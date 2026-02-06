México y Estados Unidos inician consulta de mecanismos para asegurar minerales críticos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

México y Estados Unidos iniciaron un periodo de consultas de 60 días con el objetivo de fortalecer el flujo bilateral de minerales críticos, insumos estratégicos para industrias como la tecnológica, energética y manufacturera, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Buscan alternativas para atender la demanda industrial

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, el funcionario explicó que durante este periodo ambos países intercambiarán alternativas para mejorar la distribución de minerales críticos, de acuerdo con la demanda específica de cada nación y las condiciones del mercado internacional.

Ebrard detalló que los llamados minerales críticos varían de país en país, ya que dependen de la disponibilidad interna y de los riesgos asociados a las importaciones desde otras regiones.

México busca participar en el nuevo orden internacional de minerales

El titular de la Secretaría de Economía señaló que el objetivo central es que México forme parte del nuevo ordenamiento internacional sobre minerales críticos, impulsado por la administración del presidente Donald Trump y respaldado por países con alto potencial productivo, como los integrantes de la Unión Europea, Canadá y Japón.

En este contexto, subrayó que la instrucción del Gobierno mexicano es participar activamente en los acuerdos multilaterales, a fin de no quedar fuera de las decisiones estratégicas que marcarán el rumbo del sector.

Diálogo se realizará con respeto a la soberanía nacional

Marcelo Ebrard precisó que las consultas con Estados Unidos se llevarán a cabo con pleno respeto a la Constitución, a las leyes mexicanas y a la soberanía nacional, descartando cualquier afectación a los intereses estratégicos del país.

Añadió que este diálogo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la posición de México dentro de las cadenas globales de suministro.

Consultas se extenderán a Canadá, Japón y la Unión Europea

El secretario de Economía adelantó que este esquema de diálogo no se limitará a Estados Unidos, ya que también se replicará con Canadá, cuya delegación visitará México el próximo 16 de febrero, así como con Japón, la Unión Europea y otras naciones consideradas socios relevantes.

De acuerdo con el funcionario, estos encuentros buscan consolidar la participación de México en los mecanismos internacionales de cooperación sobre minerales estratégicos.

