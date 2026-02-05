“Hoy su tiempo se terminó”: EE.UU. advierte a cárteles mexicanos

GENERANDO AUDIO...

En México operan varios cárteles del narcotráfico. Foto: Cuartoscuro

Sarah Carter, directora de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, advirtió que los cárteles mexicanos no buscan frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, por lo que llamó a reforzar la cooperación con México para “limpiar la cadena de suministro” en la frontera. Además, advirtió a los criminales sobre su final.

“Hoy su tiempo se terminó”, advierte la Casa Blanca

Sarah Carter advirtió a los narcotraficantes que operan dentro de Estados Unidos, asegurando que la actual administración no permitirá que sigan afectando a las comunidades y que hoy su tiempo terminó.

“Este es el mensaje que realmente quiero transmitir a todos los narcotraficantes que han estado operando dentro de la comunidad estadounidense: hoy su tiempo se terminó. El presidente Donald Trump ha dicho lo que piensa y cumple lo que dice. Y esta administración cumple lo que dice. Hoy su tiempo se acabó. Ustedes ya no van a controlarnos, ni a dominarnos, ni a quitarles la vida a nuestros hijos. Se acabó. Para ustedes, esto terminó”. Sarah Carter, directora de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca

Hay que limpiar la cadena de suministro: Carter

Durante la Cumbre para el Combate al Narcoterrorismo de la CPAC, Carter aseguró que organizaciones como el CJNG, el cártel de Sinaloa y otros grupos criminales buscan constantemente nuevas formas de introducir drogas a territorio estadounidense.

“Entendemos que los cárteles no quieren detenerse, estos cárteles CJNG, cártel de Sinaloa, el cártel de Beltrán Leyva, podrías seguir nombrando uno tras otro, Felix, todos los derivados de ellos van a intentar buscar nuevas y mejores formas de introducir sus suministros en Estados Unidos”. Sarah Carter, Directora de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca

¿Cómo operan estos grupos criminales?

De acuerdo con la funcionaria, estos grupos criminales adaptan sus métodos para evadir controles y aprovechar fallas en los cruces fronterizos. Señaló que el tráfico no solo depende de los cárteles, sino también de vacíos en la supervisión de las cadenas comerciales.

Carter subrayó que, mientras existan empresas que “se hagan de la vista gorda”, el problema continuará, por lo que consideró clave reforzar los controles en el transporte de mercancías entre ambos países.

“¿Cómo vamos a asegurar esa cadena de suministro y garantizar que funcione sin problemas, y que los camiones que regresan al cruzar la frontera no vengan llenos de drogas?, Ahí es donde México y Estados Unidos pueden trabajar juntos, primero que nada. Limpiemos la cadena de suministro y hagamos responsables a todas las empresas; no podemos permitir que se hagan de la vista gorda”. Sarah Carter, Directora de la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca

