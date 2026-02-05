Trump dice que necesita ganar elecciones para alimentar su “ego”

GENERANDO AUDIO...

Trump negó su derrota electoral en 2020. Foto: AFP

Durante un discurso pronunciado en un evento oficial en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que necesitaba ganar elecciones para satisfacer su ego, al referirse nuevamente a los comicios presidenciales de 2020, cuya derrota ante Joe Biden sigue sin reconocer.

Las declaraciones fueron hechas durante el Desayuno Nacional de Oración, una ceremonia anual que reúne a miembros del Congreso, líderes religiosos e invitados internacionales.

Trump reconoce motivación personal para buscar la victoria electoral

En su intervención, el mandatario republicano sostuvo que su objetivo de volver a ganar en las urnas tenía un componente personal.

“Amañaron la segunda elección. Tenía que ganarla. Tenía que ganarla. La necesitaba para mi propio ego”, afirmó Trump ante los asistentes.

Añadió que, de no haberlo conseguido, habría cargado con esa derrota el resto de su vida.

“Habría tenido un mal ego por el resto de mi vida”, dijo.

Vuelve a insistir en fraude pese a fallos judiciales

Aunque los tribunales estadounidenses han validado de forma reiterada los resultados de la elección presidencial de 2020, Trump volvió a insistir en que fue víctima de un fraude electoral.

Al referirse a su regreso al poder tras las elecciones de 2024, el presidente afirmó:

“Ahora sí que tengo un gran ego. Vencer a estos lunáticos fue increíble”.

Trump, de 79 años, derrotó en 2024 a la demócrata Kamala Harris, resultado que utiliza como argumento para reafirmar su versión sobre los comicios de 2020.

Investigación electoral en Georgia vuelve a escena

Las declaraciones del mandatario ocurren en medio de nuevos episodios relacionados con las acusaciones de fraude electoral promovidas por Trump tras su derrota frente a Joe Biden.

La semana pasada, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró un centro electoral en el condado de Fulton, Georgia, una de las jurisdicciones señaladas por el presidente en sus denuncias.

El pasado 28 de enero, agentes federales incautaron 700 cajas de documentos electorales, incluidas papeletas de votación, como parte de una investigación en curso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.