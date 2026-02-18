Avalancha de nieve deja 10 esquiadores desaparecidos y 6 varados cerca del lago Tahoe, en California

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un total de 10 esquiadores fueron dados por desaparecidos y otros seis quedaron varados a la espera de ser rescatados por los equipos de emergencia, como consecuencia de una avalancha de nieve este martes cerca del lago Tahoe y la localidad de Truckee, en el estado de California.

Así lo anunció la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada en un comunicado en el que confirmó que al menos seis personas sobrevivieron tras un suceso que tuvo lugar en la zona de Castle Peak, un popular destino para hacer esquí de travesía.

Asimismo, el organismo elevó a 16 el número total de personas afectadas por la avalancha, incluidos cuatro guías de montaña y 12 esquiadores, buscados por un grupo de alrededor de 46 rescatistas.

El tiempo en Truckee, una ciudad de aproximadamente 17 mil habitantes, cercana a la frontera oriental de California con Nevada, es peligroso, con condiciones de ventisca que están dificultando los esfuerzos de búsqueda y rescate.

Los servicios meteorológicos advirtieron de posibles avalanchas de gran tamaño, pudiendo provocar deslizamientos lo suficientemente potentes como para enterrar un automóvil o una casa, según informó la cadena estadounidense NBC News.

Alrededor de 30 personas han muerto en promedio durante la última década en Estados Unidos a causa de avalanchas de nieve, de acuerdo con información del Centro de Información de Avalanchas de Colorado.

