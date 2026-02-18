EE. UU. sentencia a 10 años de cárcel a exempresario mexicano ligado con tráfico de cocaína

GENERANDO AUDIO...

Mendoza Gómez ayudó a importar mil 900 kg de cocaína. Foto: Getty

Un ciudadano mexicano fue sentenciado en Estados Unidos a 10 años de prisión por su participación en una conspiración para importar aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína a territorio estadounidense, informó el Departamento de Justicia de EE. UU.

De acuerdo con documentos judiciales, el exempresario José Francisco Mendoza Gómez, alias “Braulio Jelipe“, formaba parte de una organización de narcotráfico con base en México, encabezada por Marisela Flores Torruco, señalada como responsable de introducir cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos durante varios años.

Operaba red con envíos desde Colombia y lavado de dinero internacional

Según la acusación, la organización obtenía cocaína en Colombia y coordinaba su traslado a través de Centroamérica y México hasta Estados Unidos, con operaciones en Nueva York, Texas y otras entidades.

Durante la investigación, autoridades estadounidenses aseguraron aproximadamente 971 kilogramos de cocaína el 21 de abril de 2017 y 500 kilogramos el 10 de mayo de 2017, cargamentos atribuidos en su mayoría a esta red criminal.

Además del tráfico de drogas, la organización transfirió ganancias ilícitas a México y otros países, utilizó una red china de lavado de dinero para repatriar recursos y sobornó a funcionarios mexicanos para obtener información que facilitara sus operaciones. También planeó e intentó ejecutar secuestros contra rivales y deudores.

Extraditado junto a otros 25 fugitivos

El 12 de agosto de 2025, Mendoza Gómez fue trasladado de México a Estados Unidos junto con otros 25 fugitivos, en un operativo coordinado por la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

Entre las personas transferidas se encontraban figuras del crimen organizado como la “Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios, y el “Cuini”, identificado como segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Según la investigación, Mendoza Gómez ayudó a coordinar y transportar cocaína para su distribución en Estados Unidos, manejó cientos de miles de dólares en ganancias ilícitas y participó en la planeación de secuestros vinculados a la organización.

En el mismo caso, Marisela Flores Torruco fue sentenciada a 16 años y 8 meses de prisión, mientras que Qiyun Chen, implicado en el esquema de lavado de dinero, recibió una condena de 10 años.

