Donald Trump anuncia que Japón invertirá 550 mil millones de dólares en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth Social el arranque oficial de un acuerdo comercial con Japón que contempla una inversión superior a 550 mil millones de dólares en territorio estadounidense.

Según el mandatario, este compromiso forma parte de un acuerdo histórico destinado a revitalizar la base industrial del país, generar cientos de miles de empleos y fortalecer la seguridad nacional y económica.

Japón inicia primer paquete de inversiones

En su mensaje, Trump aseguró que Japón ya comenzó formalmente con el primer conjunto de inversiones contempladas dentro del acuerdo.

El presidente calificó el pacto como “enorme” y destacó que el flujo de capital extranjero permitirá impulsar sectores estratégicos, reforzar la producción nacional y consolidar el crecimiento económico.

Tres proyectos estratégicos en Texas, Ohio y Georgia

Trump detalló que los primeros proyectos se desarrollarán en tres estados clave:

Texas , con inversiones en el sector de petróleo y gas , incluyendo una planta de gas natural licuado (GNL) en el Golfo de México.

, con inversiones en el sector de , incluyendo una planta de gas natural licuado (GNL) en el Golfo de México. Ohio , donde se construirá una central eléctrica de gas que, según afirmó, será la más grande de la historia.

, donde se construirá una central eléctrica de gas que, según afirmó, será la más grande de la historia. Georgia, con una planta enfocada en minerales críticos, con el objetivo de reducir la dependencia de fuentes extranjeras.

El mandatario subrayó que estos proyectos buscan fortalecer la autosuficiencia energética y estratégica del país.

Aranceles, pieza clave del acuerdo

En su publicación, Trump aseguró que la magnitud de las inversiones no habría sido posible sin la implementación de aranceles, a los que atribuyó el éxito de la negociación comercial.

El presidente reiteró que la estrategia comercial actual está enfocada en reconstruir la capacidad industrial de Estados Unidos, impulsar la manufactura nacional y consolidar lo que describió como una nueva etapa de crecimiento económico.

