Avión de United Airlines aterriza de emergencia en aeropuerto de Los Ángeles por falla e incendio en un motor

Foto: Getty Images

Un avión de United Airlines con destino a Newark realizó un aterrizaje de emergencia la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), luego de presentar una falla en el motor izquierdo poco después del despegue.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el vuelo 2127 despegó alrededor de las 10:15 hora local, pero menos de una hora después dio la vuelta y aterrizó aproximadamente a las 11:19 horas.

La aeronave, un Boeing 787-9 Dreamliner, fue recibida en pista por equipos de emergencia. Según reportes, el motor izquierdo emitía humo, el cual fue disipado con apoyo de una manguera por parte de los servicios de emergencia.

Evacuación sin lesionados

Los cerca de 180 pasajeros fueron evacuados mediante el uso de toboganes. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que no se registraron personas lesionadas ni fue necesario trasladar a nadie a hospitales.

La aerolínea señaló en un breve comunicado que trabaja para reubicar a los pasajeros y garantizar que lleguen a sus destinos finales.

En redes sociales circularon videos del momento en que la aeronave permanecía detenida en pista mientras era revisada por personal especializado.

