Ejército de EE.UU. reporta más de mil 250 blancos atacados y 11 buques desplegados

En medio del incremento de tensiones entre Estados Unidos e Irán, el ejército estadounidense informó que atacó más de mil 250 objetivos durante las primeras 48 horas del conflicto, cifra superior a los más de mil reportados en el primer díade operaciones.

De acuerdo con un comunicado difundido por el Comando Central de Estados Unidos, los blancos incluyeron centros de comando y control, sitios de misiles balísticos, instalaciones de misiles antibuque, así como embarcaciones y submarinos de la armada iraní.

El organismo, responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, detalló que los ataques se concentraron en infraestructura estratégica vinculada a capacidades defensivas y ofensivas de Irán.

Reportan hundimiento de 11 barcos iraníes en el Golfo de Omán

Dentro de los más de mil 250 objetivos atacados, el Comando Central informó que fueron hundidos 11 barcos iraníes que, según el reporte, se encontraban en el Golfo de Omán.

A través de un mensaje difundido en la red social X, la autoridad militar señaló que hace dos días Irán contaba con 11 embarcaciones en esa zona marítima y que actualmente no mantiene ninguna operativa en el área.

En el posicionamiento oficial se afirmó que el gobierno iraní ha acosado y atacado el transporte marítimo internacional en el Golfo de Omán durante décadas, y que las fuerzas estadounidenses continuarán defendiendo la libertad de navegación.

Escalada de tensión en Medio Oriente

Desde el reporte del día 28 de febrero en donde el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, murió en los ataques aéreos, las acciones de combate entre ambos países han incrementado.

El reporte se da en un contexto de creciente confrontación entre ambos países, tras ataques previos que han elevado la tensión en la región.

