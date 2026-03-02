Melania Trump preside Consejo de Seguridad de la ONU

GENERANDO AUDIO...

Melania Trump se proclama como la nueva presidenta del la ONU Foto: AFP

Esta tarde, la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presidió su primera reunión como presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU, en representación de la Unión Americana.

El hecho ocurre en un contexto de tensiones en Medio Oriente, particularmente por la confrontación entre Estados Unidos, Irán e Israel, lo que ha generado reacciones y debate en el ámbito internacional.

De acuerdo con información difundida por el organismo multilateral, la presidencia del Consejo de Seguridad corresponde a Estados Unidos durante el mes de marzo, periodo en el que dirige las sesiones y fija la agenda de trabajo del órgano.

La presidencia del Consejo se rota mensualmente

Según el portal oficial de la Organización de las Naciones Unidas, la presidencia del Consejo de Seguridad se rota mensualmente entre sus 15 Estados miembros, conforme al orden alfabético en inglés de los nombres de los países.

En ese marco, el país que ostenta la presidencia ofrece sesiones informativas a los Estados miembros que no forman parte del Consejo para dar a conocer prioridades y líneas de acción durante el mes correspondiente.

Captura de pantalla: Calendario de la presidencia de la ONU

Durante su intervención, la presidenta en turno presentó una sesión informativa sobre la agenda de trabajo que impulsará Estados Unidos en el órgano encargado del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y defendió la causa de los niños atrapados en conflictos.

Los embajadores de los países miembros del Consejo de Seguridad, incluidos los rivales de Washington, Rusia y China, hicieron fila para reunirse con Melania Trump, que representó a Estados Unidos al asumir la presidencia rotatoria mensual del Consejo.

Abrió la sesión golpeando un mazo ceremonial y volvió a intervenir más tarde, aparentemente para honrar a los militares estadounidenses muertos en la guerra contra Irán.

“La paz duradera se alcanzará cuando el conocimiento y la comprensión sean plenamente valorados en todas nuestras sociedades”, dijo. “Las sociedades regidas por el conocimiento y la sabiduría son, por tanto, más pacíficas”.

“Profundamente hipócrita”: embajador de Irán ante la ONU

Antes de la reunión, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró que “es profundamente vergonzoso e hipócrita que, el mismo primer día de su presidencia del Consejo de Seguridad, Estados Unidos haya convocado una reunión de alto nivel sobre la protección de los niños“.

La aparición de Melania Trump fue la primera vez que una primera dama —o un primer caballero— preside una reunión del Consejo de Seguridad, según el portavoz del secretario general de la ONU.

Reino Unido encabezó el Consejo en febrero

Cabe recordar que en febrero de 2026 la presidencia correspondió al Reino Unido, cuyo representante permanente ante la ONU, James Kariuki, encabezó los trabajos del Consejo durante ese periodo.

La rotación mensual es un mecanismo establecido para garantizar la participación equitativa de los miembros en la conducción del Consejo de Seguridad.

