Revés a Trump: Corte niega retraso en litigio por devoluciones arancelarias

GENERANDO AUDIO...

Revés a Trump en materia de aranceles. Foto: Reuters

Un tribunal federal de Estados Unidos dio un nuevo revés al presidente Donald Trump en materia de aranceles, tras desestimar los procedimientos legales relacionados con la devolución de dinero recaudado por aranceles aplicados durante su administración.

La decisión fue emitida por el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos, que negó el aplazamiento solicitado por la Casa Blanca para retrasar hasta cuatro meses la reanudación del litigio ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos.

De acuerdo con datos oficiales, el Gobierno federal recaudó más de 130 mil millones de dólares en menos de un año por estas tasas comerciales.

La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito Federal emitió una orden de una página en la que aceptaba la moción de los importadores de devolver el caso al tribunal comercial, donde se originó a principios de 2025.

La moción fue impugnada por el Gobierno federal, que dijo que quería que el caso se retrasara hasta cuatro meses para tener tiempo de considerar sus opciones.

El litigio se intensificó luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el 20 de febrero los aranceles que Trump impuso bajo una ley de emergencia económica tras su regreso a la Casa Blanca.

Más de 300 mil importadores pagaron esos aranceles, pero el tribunal no proporcionó ninguna orientación sobre cómo el Gobierno debería reembolsar ese dinero, y el mandatario afirmó que el proceso podría dar lugar a cinco años de litigios.

Alrededor de 2 mil importadores han presentado demandas para obtener reembolsos, muchos de ellos grandes empresas multinacionales como FedEx. Los importadores más pequeños esperan que los funcionarios de aduanas adopten un proceso sencillo y de bajo costo para obtener los reembolsos.

Los importadores ya han solicitado al tribunal comercial, una vez que el caso vuelva a su jurisdicción, que ordene al Gobierno que comience a tomar medidas para crear un proceso de reembolso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.