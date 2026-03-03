Estados Unidos les pide a sus ciudadanos evacuar 14 países de Medio Oriente ante riesgos graves

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a los ciudadanos estadounidenses “salir ahora” de 14 países de Medio Oriente, debido a “riesgos graves de seguridad” en medio de la escalada del conflicto en la región.

El llamado fue difundido por la subsecretaria adjunta Mora Namdar, a través de redes sociales, en un mensaje que retoma la instrucción del secretario Marco Rubio.

Estados Unidos pide salir “ahora” por riesgos de seguridad

La alerta, actualizada a las 4:00 p.m. (EST), indica que los estadounidenses deben salir por medios comerciales disponibles mientras aún existan opciones de transporte.

Los países incluidos en la advertencia son:

Baréin

Egipto

Irán

Irak

Israel , Cisjordania y Gaza

, Cisjordania y Gaza Jordania

Kuwait

Líbano

Omán

Qatar

Arabia Saudita

Siria

Emiratos Árabes Unidos

Yemen

El mensaje advierte que la situación de seguridad podría deteriorarse rápidamente.

Líneas de emergencia y registro consular

El Departamento de Estado informó que los ciudadanos que necesiten ayuda para coordinar su salida pueden comunicarse las 24 horas a los siguientes números:

+1-202-501-4444 (desde el extranjero)

+1-888-407-4747 (desde EE. UU. y Canadá)

También pidió registrarse en el programa STEP (Smart Traveler Enrollment Program) para recibir actualizaciones de seguridad de la embajada o consulado más cercano.

La advertencia ocurre en medio de la creciente tensión militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha generado cierres parciales de espacio aéreo y afectaciones en rutas comerciales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.