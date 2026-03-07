Bob Esponja, futbol americano y béisbol: así se burla EE. UU. de Irán

GENERANDO AUDIO...

Gob de EE. UU. utiliza memes para burlarse de Irán. Foto: Gettyimages

En medio de la tensión internacional por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el Gobierno estadounidense difundió tres videos con formato de meme en los que se hace referencia a los ataques contra objetivos iraníes, lo que provocó una ola de reacciones y críticas en redes sociales.

Los clips, publicados en redes sociales, utilizan escenas de caricaturas y deportes para representar bombardeos contra Irán, lo que para algunos usuarios fue interpretado como una muestra de poder, mientras que otros consideraron que se trata de contenido inapropiado al provenir de una cuenta oficial en medio de un conflicto armado.

La difusión de estos videos generó debate sobre el uso de humor y memes por parte de instituciones gubernamentales durante una crisis internacional.

Video con Bob Esponja genera reacciones

El primer video difundido utiliza imágenes del personaje animado Bob Esponja, en una escena en la que repite la frase “¿Quieres verme hacerlo otra vez?”.

En el clip, cada vez que el personaje pronuncia la frase aparece una referencia visual a un nuevo ataque o explosión contra objetivos iraníes, lo que fue interpretado por algunos usuarios como una forma de burlarse de la situación militar entre ambos países.

El contenido rápidamente se volvió viral y provocó división de opiniones entre los internautas, ya que mientras algunos lo calificaron como un meme ingenioso, otros señalaron que no es apropiado en un contexto de guerra activa.

También utilizaron videos de futbol americano

En otro de los clips difundidos, las imágenes corresponden a jugadas de futbol americano, específicamente tacleadas entre jugadores durante un partido.

En el montaje del video, cada tacleada es acompañada por imágenes de explosiones, haciendo una analogía con bombardeos dirigidos a territorio iraní.

Este material también fue ampliamente compartido en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el tono del mensaje emitido desde cuentas oficiales del gobierno estadounidense.

Home runs de béisbol también fueron usados en los memes

El tercer video sigue una lógica similar, aunque en esta ocasión se utilizaron imágenes de partidos de béisbol.

En el montaje se muestran jugadores conectando home runs, y cada golpe fuerte del bate es seguido por una explosión representada como si se tratara de ataques contra objetivos iraníes.

La publicación de estos contenidos ocurre en un contexto de alta tensión en Medio Oriente, lo que provocó que diversos usuarios debatieran sobre la responsabilidad de las cuentas oficiales al momento de difundir mensajes de burla durante conflictos internacionales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.