Trump exige rendición incondicional de Irán para terminar la guerra

GENERANDO AUDIO...

Donald Trump llama a Irán a rendirse. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que sólo una “rendición incondicional” de Irán pondría fin a la guerra que estalló hace casi una semana en Oriente Medio, tras una ofensiva militar que involucró a Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

El conflicto, iniciado el sábado con ataques contra Irán, ha provocado represalias de Teherán y ha escalado a nivel regional, generando impactos en los mercados energéticos, el transporte internacional y la estabilidad económica global.

Trump descarta negociar con Irán sin una “rendición incondicional”

En un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump aseguró que no habrá negociaciones con Irán bajo las condiciones actuales.

“No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la RENDICIÓN INCONDICIONAL”, escribió el mandatario.

El presidente estadounidense sostuvo que, tras la eventual caída del actual liderazgo iraní y la elección de nuevos dirigentes, Washington podría trabajar con sus aliados para reconstruir la economía del país.

“Trabajaremos con ellos para sacar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca”.

Trump incluso utilizó el lema “MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA)”, en referencia a su eslogan político “Make America Great Again”.

El conflicto en Oriente Medio se expande y sacude la economía mundial

La guerra ha provocado una rápida escalada en la región, con ataques y contraataques que han involucrado a distintos actores del Oriente Medio, aumentando el riesgo de una crisis regional más amplia.

Además del impacto militar, el conflicto ha generado turbulencias en los sectores energético y de transporte, especialmente en zonas estratégicas cercanas al Golfo Pérsico, clave para el comercio internacional de petróleo.

ONU advierte riesgo de una crisis global si continúa la guerra

El secretario general de Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que la escalada militar podría provocar consecuencias graves para la población civil y la economía mundial.

“Todos los ataques ilegales en Oriente Medio y más allá están causando un sufrimiento enorme a la población civil y representan un grave riesgo para la economía global”, señaló.

El jefe de la ONU pidió detener los combates e iniciar negociaciones diplomáticas, al advertir que la situación “podría salirse de control” si el conflicto continúa expandiéndose.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.