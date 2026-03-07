Expresidentes de EE. UU. rinden homenaje a Jesse Jackson en funeral público en Chicago

GENERANDO AUDIO...

Expresidentes de EE. UU. en homenaje a a Jesse Jackson. Foto: AFP

Los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama, Bill Clinton y Joe Biden, asistieron al acto fúnebre público del reverendo Jesse Jackson, uno de los pilares en la lucha por los derechos civiles y quien falleció el pasado 17 de febrero a los 84 años.

Barack Obama reconoció labor de Jesse Jackson

En la ceremonia que se realizó en Chicago, ciudad donde el líder social desarrolló gran parte de su activismo, el expresidente Barack Obama reconoció a Jackson de quien dijo “dio un paso adelante una y otra vez” cuando fue llamado.

“Los inmensos dones del reverendo Jackson eran evidentes desde muy joven, aunque sus circunstancias conspiraran para intentar detenerlo. Instintivamente, comprendió que el éxito individual no significaba nada a menos que todos fueran libres”, afirmó Barack Obama, expresidente de Estados Unidos

Entre los oradores previstos en la ceremonia estaba la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson.

Además, el acto en memoria del reverendo Jesse Jackson reunió a cientos de personas que acudieron para despedir a quien durante décadas fue una voz destacada en la lucha por la igualdad racial y la justicia social.

¿Quién fue Jesse Jackson?

Jesse Jackson fue un estrecho colaborador de Martin Luther King Jr. en la década de 1960 y fue una voz destacada de los afroamericanos en la escena estadounidense durante más de seis décadas.

En ese año participó en su primera sentada de protesta, en Greenville, y luego se unió a las marchas por los derechos civiles de Selma a Montgomery en 1965, donde llamó la atención de King.

Jackson, pastor bautista, se convirtió posteriormente en mediador y enviado a varios frentes internacionales de relevancia.

Fue un defensor del fin del apartheid en Sudáfrica y, en la década de 1990, fue enviado especial presidencial de Bill Clinton para África.

También participó en misiones para la liberación de prisioneros estadounidenses en Siria, Irak y Serbia.

Fundó la Rainbow PUSH Coalition, una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago a favor de la justicia social y el activismo político, en 1996.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.