EE. UU. presiona a Latinoamérica, sin México, para combatir cárteles

GENERANDO AUDIO...

LLevan a cabo cumbre contra narcocárteles sin México. AFP

En una reunión regional celebrada en Miami, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió a gobiernos de Latinoamérica intensificar las acciones contra los cárteles del narcotráfico, a los que la administración del presidente Donald Trump considera organizaciones “narcoterroristas”. El encuentro se realizó sin la participación de México, uno de los países señalados por Washington en su estrategia de seguridad hemisférica.

El funcionario estadounidense advirtió que su país está dispuesto a actuar de manera unilateral si los gobiernos de la región no toman medidas más contundentes contra las organizaciones criminales que, según dijo, representan una amenaza para la seguridad fronteriza de EE. UU.

“Estados Unidos está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva sólo si es necesario”, declaró Hegseth durante su discurso.

EE. UU. convoca a cumbre regional contra cárteles

El encuentro se llevó a cabo en el Comando Sur de Estados Unidos, en Miami, y fue presentado por el Pentágono como la primera conferencia “Américas contra los cárteles”.

A la reunión asistieron representantes de más de una decena de gobiernos de la región considerados aliados cercanos de la administración de Trump, entre ellos delegaciones de:

Argentina

Honduras

República Dominicana

Varios de los jefes militares acudieron acompañados de sus presidentes, quienes tenían previsto reunirse con Trump durante un encuentro programado en su club de golf cercano a Miami.

Durante la conferencia, Hegseth sostuvo que Estados Unidos y Latinoamérica comparten una “herencia cristiana” que, según dijo, enfrenta riesgos debido a décadas de políticas que priorizaron el enfoque policial frente al crimen organizado.

El secretario de Defensa afirmó que Washington respaldará acciones para combatir a los cárteles y reforzar la disuasión frente a estas organizaciones.

Casa Blanca equipara cárteles con organizaciones terroristas

Las declaraciones de Hegseth fueron respaldadas por Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca y uno de los principales diseñadores de la política migratoria y de seguridad de Trump.

Miller afirmó que los cárteles que operan en el hemisferio deben ser tratados como organizaciones terroristas comparables a grupos como ISIS o Al-Qaeda.

De acuerdo con el funcionario, el combate contra estas organizaciones debe basarse en el uso de “poder duro” y fuerza letal, en lugar de un enfoque centrado únicamente en el sistema de justicia penal.

Estrategia de Trump para reforzar presencia militar

La reunión ocurre en un contexto en el que la administración de Trump busca ampliar el uso de recursos militares para combatir el narcotráfico en el hemisferio occidental.

Al asumir la presidencia en enero de 2025, Trump anunció un giro estratégico hacia Latinoamérica dentro de su política de seguridad nacional. Ese enfoque ha sido descrito por su gobierno como el “corolario Trump” de la Doctrina Monroe, política del siglo XIX que buscaba impedir la intervención europea en el continente.

Como parte de esa estrategia, el gobierno estadounidense designó a cárteles de México y Venezuela como organizaciones terroristas extranjeras y declaró que el país se encuentra en “conflicto armado” contra estos grupos.

La Casa Blanca ha utilizado ese argumento jurídico para justificar operaciones militares contra presuntos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Operaciones militares y tensiones regionales

Según datos citados durante la reunión, las fuerzas estadounidenses han realizado 44 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar droga, operaciones que han dejado al menos 150 muertos.

Washington también desplegó un importante contingente naval en la región, el mayor desde el final de la Guerra Fría. Esta es parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

Ese despliegue ocurrió antes de una operación militar realizada a inicios de enero, en la que fuerzas estadounidenses capturaron al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien posteriormente trasladaron a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Apoyos y críticas a la militarización del combate al crimen

La política de Washington ha recibido respaldo de algunos gobiernos conservadores de la región. Destacan el de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, quien ha impulsado una estrategia de “mano dura” contra grupos criminales.

Esta semana, Ecuador también realizó por primera vez operaciones conjuntas con fuerzas militares estadounidenses contra organizaciones delictivas.

Sin embargo, especialistas han advertido que ampliar el papel de los militares en el combate al crimen organizado implica riesgos. En especial en países donde las instituciones civiles de control y supervisión son más débiles.

Rebecca Bill Chavez, presidenta del Inter-American Dialogue, señaló que la militarización del combate a los cárteles podría debilitar las instituciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.