Nuevas imágenes del FBI aportan avance en la desaparición de Nancy Guthrie

FBI difundió un video del porche de Nancy Guthrie. Foto: FBI

El FBI difundió nuevas imágenes que aportan avances relevantes en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de NBC, Savannah Guthrie, ocurrida en el estado de Arizona.

El material, dado a conocer por el director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel, permite reconstruir momentos previos a la desaparición de la mujer de 84 años, vista por última vez el 31 de enero y reportada como desaparecida un día después, tras no acudir a su iglesia.

Video muestra a un hombre manipulando la cámara de Nancy Guthrie

En coordinación con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima, las autoridades obtuvieron imágenes en las que se observa a un hombre encapuchado y armado acercarse al domicilio de Guthrie y manipular la cámara del timbre.

En el video se aprecia al individuo caminar con la cabeza agachada, aparentemente para evitar que su rostro sea captado, mientras intenta cubrir la lente con las manos. Posteriormente, da media vuelta y comienza a buscar algo en el suelo frente a la vivienda.

Intento de ocultar la grabación

El sujeto regresa portando un ramo de hierbas, con el que intenta bloquear la cámara, mientras sostiene una lámpara con la boca. Las imágenes difundidas por el FBI se interrumpen en ese punto.

Aunque el video no muestra el desenlace, las autoridades señalaron que el material da más pistas en la línea de investigación del secuestro de la madre de la conductora de NBC.

Hallazgos previos refuerzan la investigación en caso de Nancy Guthrie

Tras la desaparición de Nancy Guthrie, la policía informó que en el porche de la vivienda se localizó sangre, que presuntamente pertenece a la víctima. Además, se confirmó que la cámara del timbre fue desconectada durante las primeras horas del domingo.

Las autoridades también advirtieron que la mujer requiere medicación diaria, ya que padece hipertensión y problemas cardíacos, y utiliza un marcapasos, lo que incrementa la urgencia de su localización.

