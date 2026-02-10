Secretario de Comercio de EE. UU. reconoce viaje a isla de Epstein; niega vínculos cercanos

GENERANDO AUDIO...

Secretario de Comercio de Estados Unidos. Foto: Reuters

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, reconoció haber visitado la isla del delincuente sexual Jeffrey Epstein en 2012, aunque negó mantener una relación cercana con el millonario, en medio de crecientes presiones políticas para que renuncie tras la publicación de nuevos archivos del caso.

Aumentan pedidos de renuncia contra Lutnick

Desde el fin de semana, legisladores han intensificado los llamados para que Lutnick deje el cargo, al acusarlo de mentir sobre sus vínculos con Epstein, quien murió en prisión en 2019 antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

Las críticas se intensificaron luego de que el Departamento de Justicia difundiera documentos que contradicen declaraciones previas del funcionario, quien había asegurado haber roto toda relación con Epstein hace más de dos décadas.

Trump mantiene respaldo al secretario de Comercio

Pese a la controversia, el presidente Donald Trump mantiene su respaldo a Lutnick, según confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

“El secretario Lutnick sigue siendo un miembro muy importante del equipo del presidente Trump, y el presidente respalda plenamente al secretario”, dijo Leavitt.

Archivos contradicen versión de Lutnick

Durante una audiencia ante un comité del Senado, Lutnick declaró que no tuvo relación con Epstein durante 14 años, refiriéndose a un periodo iniciado en 2005, cuando ambos fueron vecinos en Nueva York.

“Durante un periodo de 14 años no tuve ninguna relación con él. Apenas tuve algo que ver con esa persona”, dijo Lutnick en una audiencia ante un comité del Senado, al hacer referencia a un periodo que comenzó en 2005, cuando fue vecino de Epstein en Nueva York.

Sin embargo, los archivos oficiales revelan que visitó la isla privada de Epstein en diciembre de 2012, lo que ha sido utilizado por legisladores para cuestionar su credibilidad.

Ante el Senado, Lutnick admitió haber almorzado durante una hora con Epstein, pero aseguró que estuvo acompañado por su esposa e hijos, y que se trató de unas vacaciones familiares.

“Estábamos de vacaciones en familia”, afirmó.

Varios congresistas consideran que estas revelaciones demuestran que Lutnick faltó a la verdad. El senador demócrata Adam Schiff afirmó que el funcionario “no debe ser secretario de Comercio y debería renunciar inmediatamente”.

El republicano Thomas Massie coincidió al señalar que Lutnick “debería renunciar”, mientras que el congresista demócrata Robert García aseguró que el secretario “ha estado mintiendo sobre su relación con Epstein”.

“Él dijo que no tuvo interacciones con Epstein después de 2005; sin embargo, ahora sabemos que hacían cosas juntos”, dijo García en redes sociales.

Al ser cuestionado sobre lo ocurrido durante su visita a la isla, Lutnick sostuvo que no presenció nada impropio y que, además de su familia y otra pareja que viajaba con ellos, sólo vio al personal que trabajaba para Epstein.

