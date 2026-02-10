NFL en la mira: congresista republicano pide investigación tras show de Bad Bunny

GENERANDO AUDIO...

Varios actores conservadores rechazaron el show. Foto: AFP.

El diputado republicano Andy Ogles pidió en el Congreso una investigación contra la NFL y NBCUniversal por el contenido “sexualizado” del show de Bad Bunny en el Super Bowl.

En una carta dirigida a Brett Guthrie, presidente republicano de la Cámara de Representantes, Andy Ogles criticó la inclusión de canciones como “Safaeera” y también el tema “Yo perreo sola”, que incluye “movimientos abiertamente sexualizados”.

Señaló que la NFL y NBC Universal tenían la “responsabilidad reforzada de garantizar que la programación emitida durante este evento nacional único cumpla con las expectativas históricas de decencia”.

“Si bien el repertorio se interpretó predominantemente en español, se basó en canciones cuyo contenido sexual seguía siendo fácilmente evidente más allá de la barrera del idioma.”

Pide investigación por show de Bad Bunny en el Super Bowl

Andy Ogles pidió al Congreso una investigación sobre la revisión y aprobación “de contenido explícito e indecente transmitido durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX de Apple Music”.

También, solicitó a Brett Guthrie que se analicen los procesos internos de revisión, traducción y aprobación usados para preparar el show de Bad Bunny en el Super Bowl.

De igual forma, pidió que se determine la responsabilidad de los concesionarios sobre contenido explícito en una programación de audiencia nacional.

El legislador destacó que el Congreso es responsable de supervisar si las leyes existentes y mecanismos regulatorios “son suficientes para proteger el interés público”.

Políticos y activistas republicanos critican show

Otros políticos y activistas republicanos han repudiado el show de Bad Bunny en el Super Bowl. Esto coincide con el rechazo que primero hizo Donald Trump.

La congresista de ascendencia cubana, María Elvira Salazar, señaló que el medio tiempo “no debería ser una feria multicultural”. Calificó a la presentación como “excluyente” por no tener subtítulos en inglés.

“En Miami escuchamos música en español, pero ponemos a Estados Unidos primero.”

De igual forma, la activista y comentarista política afín a Donald Trump, Laura Loomer, indicó que la NFL debía disculparse por “inundar el Super Bowl con banderas extranjeras”.

A su vez, Megyn Kelly, periodista con influencia dentro del conservadurismo estadounidense, comentó que el show de Bad Bunny fue como pintar el “dedo de en medio al resto de América”.

Republicanos también reconocen el show de Bad Bunny en el Super Bowl

En cambio, Caroline Sunshine, subdirectora de comunicaciones durante la campaña presidencial de Donald Trump, aplaudió que Bad Bunny haya resaltado al matrimonio durante su presentación.

Por su parte, Harrison Fields, excolaborador de Donald Trump, destacó en X sus vínculos con Puerto Rico.

“La última vez que revisé, mi abuela nacida en Puerto Rico era una ciudadana estadounidense plena —y votó por Trump”.

