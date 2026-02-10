Ghislaine Maxwell, exnovia de Epstein, se niega a declarar ante el Congreso

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Reuters / GOP Oversight

Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein, se negó el lunes a responder preguntas del comité del Congreso de Estados Unidos que investiga los vínculos del fallecido delincuente sexual con figuras poderosas, pero dijo estar dispuesta a hacerlo si el presidente Donald Trump la indultaba.

La audiencia a puertas cerradas y por videoconferencia con Maxwell, presa en Texas, tuvo lugar luego de la reciente publicación de una gran cantidad de documentos del expediente Epstein.

Maxwell, de 64 años, es la única persona condenada por un delito en relación con Epstein. Fue declarada culpable en 2021 de tráfico sexual de menores para el financista y cumple una condena de 20 años de cárcel.

“Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta”, dijo a periodistas el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer.

El Departamento de Justicia abrió los archivos de Epstein no censurados para su revisión por parte de miembros del Congreso, luego de que varios legisladores expresaran preocupación porque algunos nombres fueron eliminados.

Una ley de transparencia, aprobada en noviembre en el Congreso y promulgada por Trump tras presiones de su propio partido Republicano, obligó al Departamento de Justicia a divulgar todos los documentos en su posesión relacionados con Epstein, hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Epstein, cuya muerte fue considerada un suicidio, había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con políticos, celebridades y académicos de todo el mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.