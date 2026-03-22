Cae falso programador de Roblox en Nueva Orleans, lo acusan de 40 cargos de pornografía infantil

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

El falso programador del videojuego Roblox, Jamie Borne, fue arrestado en Nueva Orleans por 40 cargos de pornografía con menores de 13 años, así como la posesión de una muñeca sexual infantil.

Asimismo, según publicaciones periodísticas locales, este sábado la plataforma Roblox aseguró a través de un comunicado que el detenido no es un programador de la compañía, sino que se trataría de uno de los más de 2 millones de creadores que usan dicha tecnología para “crear experiencias” al interior de la misma.

¿Por qué detuvieron a un falso programador de Roblox?

Aunque lo dieron a conocer medios estadounidenses, la detención ocurrió el pasado 27 de febrero por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de que dos días antes policías realizaron una revisión de rutina, parte de la libertad provisional de Borne, hallando la muñeca sexual infantil en el dormitorio.

Mientras que, en la segunda visita, agentes confiscaron la muñeca, vestida como niño, así como diversos discos duros en los que después hallaron pornografía infantil.

Toda vez que, al ser interrogado, Borne, de 30 años, aseguró estar “muy solitario”, así como haber comprado la muñeca sexual en China, por lo que ahora enfrenta un cargo por posesión, tráfico o importación de dicho juguete.

De igual forma, Roblox aseguró haber desactivado las cuentas y experiencias creadas por el sospechoso “de acuerdo con la política de comportamiento fuera de la plataforma, parte de los estándares comunitarios”.

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