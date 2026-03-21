Justicia de EE. UU. pide a juez negar apelación de García Luna y mantener su condena por narcotráfico

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Genaro García Luna fue declarado culpable en EE. UU.. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó, de manera formal, que el juez eche abajo la apelación presentada por Genaro García Luna contra la sentencia que se le impuso al exsecretario de Seguridad de México durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

A través de un escrito firmado por fiscal especial Adam Amir, se argumentó que las pruebas presentadas en el juicio eran contundentes contra el exsecretario de seguridad y su relación con el Cártel de Sinaloa, según reportes.

De acuerdo con el texto, el Departamento de Justicia estadounidense afirmó que García Luna era un “funcionario corrupto” y que “aceptó millones de dólares en sobornos” por parte del cártel comandado por Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo” e Ismael Zambada, el “Mayo”.

La apelación de García Luna

A finales de 2025, la defensa de Genaro García Luna apeló la sentencia dictada al exsecretario declarado culpable en una corte de Estados Unidos, argumentando que el caso estuvo marcado por abusos de discreción, limitaciones a la defensa y el uso de información incorrecta.

La sentencia contra García Luna fue de 38 años de cárcel por cargos relacionados con conspiración para distribuir e importar cocaína.

El juicio de Genaro García Luna

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, fue detenido en Texas en diciembre de 2019 y presentado ante un tribunal federal en Nueva York en enero de 2020.

Tras su detención, entre enero y febrero de 2023, se llevó el juicio contra García Luna quien, finalmente, fue declarado culpable de aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección institucional.

Después de su sentencia, el exfuncionario se convirtió en el mexicano de más alto rango en ser condenado por la justicia de Estados Unidos.

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