Muere exjefe del FBI Robert Mueller; Trump lanza mensaje: “me alegro”

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Robert Mueller investigó vínculos de Trump con Rusia. Foto: Reuters

El exdirector del FBI, Robert S. Mueller III, murió a los 81 años, informó su familia mediante un comunicado. Horas después, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en redes sociales con un mensaje que generó polémica: “me alegra que esté muerto”.

“Con profunda tristeza, compartimos la noticia de que Bob falleció”, señaló la familia, que pidió respeto a su privacidad.

Trump responde con mensaje polémico tras su muerte

Tras darse a conocer el fallecimiento, Donald Trump publicó: “Robert Mueller acaba de morir. Bien, me alegra que esté muerto. ¡Ya no puede hacer daño a gente inocente!”.

La declaración se da en el contexto de la investigación Trump-Rusia, encabezada por Mueller como fiscal especial, una de las más relevantes y controvertidas en la política reciente de Estados Unidos.

El hombre que transformó al FBI tras el 11-S

Mueller fue nombrado director del FBI por el presidente George W. Bush y asumió el cargo una semana antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Tras ese hecho, redirigió la misión de la agencia hacia la lucha contra el terrorismo, dejando en segundo plano la investigación de delitos tradicionales. Su gestión se extendió por 12 años, convirtiéndose en el segundo director con mayor duración en el cargo, solo detrás de J. Edgar Hoover.

Incluso permaneció en el puesto más allá de su mandato original a petición del presidente Barack Obama.

Su papel clave en la investigación contra Trump

Años después de dejar el FBI, Mueller regresó al servicio público como fiscal especial para investigar los posibles vínculos entre la campaña de Donald Trump y Rusia en las elecciones de 2016.

Durante casi dos años, su equipo llevó a cabo una investigación que derivó en cargos penales contra seis asociados de Trump, incluyendo a su jefe de campaña y su asesor de seguridad nacional.

El informe final, de 448 páginas, documentó contactos entre la campaña y Rusia, pero no estableció una conspiración criminal. También expuso intentos del entonces presidente por influir en la investigación, aunque no determinó si hubo obstrucción de la justicia.

Su muerte marca el cierre de una figura central en la seguridad y justicia de Estados Unidos en las últimas décadas, cuyo legado quedó ligado tanto a la reforma del FBI tras el 11-S como a una de las investigaciones políticas más relevantes del país.

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