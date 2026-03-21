EE. UU. afirma que “redujo” amenaza de Irán en el estrecho de Ormuz

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Estrecho de Ormuz. Foto: Reuters.

El Ejército de Estados Unidos informó que la capacidad de Irán para afectar la navegación en el estrecho de Ormuz se ha visto debilitada tras la destrucción de una instalación ubicada en la costa iraní. La operación incluyó el lanzamiento de bombas de dos toneladas contra un objetivo subterráneo.

EE.UU. reporta impacto en capacidad de Irán en estrecho de Ormuz

El almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), explicó que la instalación destruida era utilizada para almacenar equipo militar, incluidos misiles de crucero antibuque y lanzadores móviles de misiles.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mando militar indicó que la acción forma parte de los esfuerzos para limitar la capacidad de Irán de afectar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y zonas cercanas.

El funcionario añadió que las operaciones continuarán con el objetivo de reducir amenazas en rutas marítimas estratégicas.

Ataques afectan infraestructura militar y vigilancia iraní

De acuerdo con el reporte oficial, las fuerzas estadounidenses también destruyeron emplazamientos vinculados a la inteligencia iraní, así como repetidores de radar utilizados para monitorear el movimiento de embarcaciones.

Estos sistemas eran parte de la infraestructura que permitía a Irán vigilar el tránsito marítimo en la región, considerada una de las rutas clave para el comercio internacional de energía.

El estrecho de Ormuz es un punto estratégico por donde transita una parte significativa del suministro global de petróleo.

Irán mantiene ataques en el estrecho de Ormuz

En paralelo, la Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado ataques contra buques en los últimos días. Estas acciones se enmarcan en la respuesta a la ofensiva militar contra su territorio.

Además, Irán ha llevado a cabo ataques contra territorio israelí y contra intereses estadounidenses en Medio Oriente, incluidas bases militares en la región.

Las autoridades iraníes informaron que la ofensiva atribuida a Israel y Estados Unidos ha dejado más de mil 200 muertos. Por su parte, la organización Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, reportó una cifra superior a los 3 mil fallecidos, en su mayoría civiles.

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