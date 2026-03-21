Trump amenaza con desplegar agentes de ICE en aeropuertos por cierre de DHS

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Trump amenaz con usar al ICE en aeropuertos de EE. UU. Foto: AFP/Reuters.

El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de Estados Unidos ante la falta de acuerdo en el Congreso para la extensión del presupuesto anual del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Trump plantea uso de ICE en aeropuertos para seguridad

En una publicación en su red Truth Social, el mandatario estadounidense señaló que, en caso de no concretarse un acuerdo con los legisladores demócratas, trasladará a agentes del ICE a los aeropuertos del país para implementar medidas de seguridad que describió como “sin precedentes”, incluyendo la detención de migrantes sin documentos.

Indicó que las acciones se centrarían en reforzar la seguridad en terminales aéreas y mencionó de forma específica a personas provenientes de Somalia y a la situación que impera en Minnesota, donde señaló a autoridades locales y a la congresista Ilhan Omar.

Es importante señalar que el estado de Minnesota alberga una de las comunidades somalíes más grandes en Estados Unidos, integrada en su mayoría por ciudadanos y residentes legales

La advertencia del despliegue de ICE en aeropuertos de Estados Unidos ocurre en el contexto de tensiones políticas relacionadas con financiamiento y operación de servicios federales, así como por afectaciones en la seguridad aeroportuaria derivadas de la falta de personal en agencias como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

El planteamiento de utilizar agentes migratorios en funciones de seguridad aeroportuaria representaría un cambio en la operación habitual de estas instalaciones, donde actualmente participan agencias especializadas en seguridad del transporte.

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