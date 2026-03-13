Cae Sebastián Marset en Bolivia, uno de los narcos más buscados por la DEA

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Sebastián Marset, uno de los narcos más buscados por la DEA. Foto: Reuters

Sebastián Marset, presunto narcotraficante y uno de los fugitivos más buscados por la DEA, fue detenido en Bolivia y trasladado a Estados Unidos, informaron este viernes autoridades de ese país.

El hombre, de 34 años, era buscado por delitos de crimen organizado y tráfico de cocaína entre países de Sudamérica y Europa. En Estados Unidos, además, enfrenta acusaciones por lavado de dinero, según el Departamento de Estado.

De acuerdo con el ministro del Interior boliviano, Marco Antonio Oviedo, la captura del capo Sebastián Marset no dejó muertos ni heridos durante la operación. Además, destacó que la DEA no participó en la detención, pero sí intervino en el traslado de Marset a Estados Unidos.

Presidente de Bolivia califica la captura como un hito

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz calificó la detención de Marset como un hito regional y destacó que uno de los más buscados había caído.

“Uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los cuatro más grandes del continente ha caído. La captura del señor Marset marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado, pero además reafirma la voluntad del Gobierno de la lucha contra las mafias internacionales y nacionales”, Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

“Reinado de terror llegó a su fin”: afirman autoridades de EE. UU.

Tras la captura de Sebastián Marset, uno de los más buscados por la DEA, autoridades de Estados Unidos celebraron la caída afirmando que el “reinado de terror” del narcotraficante había llegado a su fin.

A través de su cuenta de X, reconocieron el trabajo del presidente Paz y la cooperación entre Estados Unidos y Bolivia.

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha llegado a su fin. Gracias al liderazgo del presidente @Rodrigo_PazP y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia, el famoso narcotraficante Marset se enfrentará a la justicia”.

¿Quién es Sebastián Marset, uno de los más buscados por la DEA?

Sebastián Marset es uno de los capos más buscados por la DEA, fue detenido brevemente en Dubái en 2021 mientras viajaba con un pasaporte paraguayo falsificado. A los pocos días, las autoridades uruguayas le expidieron un nuevo pasaporte que le permitió salir legalmente de los Emiratos Árabes Unidos, lo que provocó un escándalo que más tarde condujo a la dimisión de varios altos cargos de ese país.

En 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro señaló a Marset como sospechoso de estar vinculado a la muerte de Marcelo Pecci, uno de los principales fiscales anticrimen de Paraguay, que fue asesinado a tiros en una playa colombiana mientras estaba de luna de miel. Marset no ha sido acusado en ese caso.

El hermano de Marset, Diego Nicolás Marset, fue detenido en Brasil en 2023 como uno de los fugitivos más buscados de Sudamérica por la Interpol, en una operación policial en la que participaron organismos de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

La esposa de Marset, Gianina García, fue extraditada a Paraguay en mayo 2025 después de estar detenida varias semanas en Madrid y se encuentra en un centro de reclusión de alta seguridad.

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