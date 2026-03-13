Suman seis tripulantes muertos al estrellarse avión de reabastecimiento estadounidense

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Foto: Reuters

Seis tripulantes de un avión de reabastecimiento de Estados Unidos murieron luego de que la aeronave se estrellara en el oeste de Irak, informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

En un mensaje difundido en redes sociales, el mando militar confirmó que los seis miembros de la tripulación del avión cisterna KC-135 fallecieron tras el accidente. Previamente se había informado de cuatro víctimas.

Otra aeronave implicada logró aterrizar

Según el CENTCOM, una segunda aeronave involucrada en el incidente logró aterrizar sin problemas.

Las autoridades militares señalaron que las circunstancias del accidente siguen bajo investigación, aunque insistieron en que la pérdida del avión no fue causada por fuego enemigo ni amigo.

Irán y milicias aliadas atribuyen el derribo

Sin embargo, el ejército de Irán aseguró en un comunicado difundido por la televisión estatal que un grupo aliado en Irak habría derribado la aeronave con un misil.

La Resistencia Islámica en Irak, una alianza informal de facciones iraquíes respaldadas por Irán, también afirmó haber derribado un avión KC-135 y haber atacado otro que consiguió escapar.

El KC-135, clave para el reabastecimiento en vuelo

El KC-135 Stratotanker es una aeronave utilizada para reabastecer de combustible a otros aviones en pleno vuelo, una capacidad clave en operaciones militares de largo alcance.

Generalmente, este tipo de avión opera con tres tripulantes: piloto, copiloto y un operador encargado de manejar la pértiga que permite transferir combustible a otras aeronaves.

No obstante, algunas misiones requieren también un navegante, y el avión puede transportar hasta 37 pasajeros, de acuerdo con información de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Cuarta aeronave perdida en el conflicto

Con este incidente, el KC-135 se convierte en la cuarta aeronave militar estadounidense perdida durante el actual conflicto en Medio Oriente.

Previamente, tres cazas F-15E Strike Eagle fueron derribados por fuego amigo sobre Kuwait, aunque en ese caso los seis miembros de la tripulación lograron eyectarse y sobrevivir.

Ese episodio ocurrió durante combates que incluyeron ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, según el propio CENTCOM.

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