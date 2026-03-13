EE. UU. ofrece recompensa de 10 millones por líder supremo de Irán y otros funcionarios iranís  

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EE. UU. ofrece recompensa por nuevo líder iraní. Foto: AFP

El gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita ubicar al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, así como a otros altos funcionarios iraníes señalados por presuntos vínculos con actividades terroristas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la recompensa, que llega en medio del conflicto en Medio Oriente, forma parte del programa “Recompensas por Justicia”, que ofrece incentivos económicos a cambio de información que conduzca a la captura o procesamiento de personas relacionadas con terrorismo.

Departamento de Estado publica lista de buscados

El Departamento de Estado estadounidense dio a conocer la lista de los 10 individuos por los que se ofrece la recompensa. Entre ellos el ministro del Interior y el ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, son personas vinculadas a una organización que ejecuta “actos de terrorismo”.

“Estas personas dirigen y controlan varios elementos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), que planifica, organiza y ejecuta actos de terrorismo en todo el mundo”, señaló el Departamento de Estado.

EE. UU. pide enviar información por canales seguros

Tras publicar la lista y ofrecer recompensa, las autoridades estadounidenses pidieron a los informantes enviar datos a través de Tor o Signal y dijo que “su información podría hacerles elegibles para una reubicación y una recompensa”.

¿Quién es el nuevo líder supremo iraní por el que EE. UU. ofrece recompensa?

Mojtaba Jamenei fue elegido como nuevo líder supremo iraní, tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, luego de un atentado con bomba el 28 de febrero, al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hay mucha incertidumbre sobre el estado de salud del nuevo líder, que no ha aparecido en público desde que asumió el mando; aunque ha llamado a mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

El jueves, su primer mensaje fue leído por una presentadora de la televisión nacional.

El jefe del Pentágono afirmó este viernes que el nuevo dirigente iraní está “herido y probablemente desfigurado”.

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