EE. UU. prepara ofensiva más intensa contra Irán la próxima semana

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Foto: Archivo Uno TV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las fuerzas de su país llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana, en lo que sería la tercera semana consecutiva de operaciones desde el inicio de la guerra.

“Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, declaró el mandatario en una entrevista transmitida por Fox News Radio.

Guerra comenzó tras la muerte del líder supremo iraní

De acuerdo con Trump, la ofensiva militar comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques que provocaron la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei.

El conflicto ha derivado en una guerra regional que ha generado ataques con misiles y drones en todo el Golfo y ha sacudido los mercados energéticos globales.

Trump espera un levantamiento en Irán

El presidente estadounidense señaló que espera que el pueblo iraní pueda levantarse contra el régimen, aunque reconoció que eso podría no ocurrir pronto.

“Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande… sucederá, pero quizá no inmediatamente”, afirmó.

EE. UU. asegura que ha destruido miles de objetivos

Las declaraciones de Trump se produjeron después de una conferencia de prensa en el Pentágono, encabezada por el secretario de Defensa Pete Hegseth y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine.

Durante la comparecencia señalaron que Estados Unidos e Israel han golpeado 15 mil objetivos en Irán desde el inicio de la guerra.

Hegseth aseguró que los sistemas militares iraníes han sufrido fuertes daños.

“Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95%”, afirmó.

Nuevo líder supremo iraní estaría herido

El jefe del Pentágono también declaró que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, se encuentra “herido y probablemente desfigurado”.

Desde su designación, el dirigente no ha aparecido públicamente y su único mensaje reciente fue un comunicado escrito transmitido por la televisión iraní, sin audio ni imágenes.

En ese mensaje, Jamenei aseguró que Irán buscará “venganza” y prometió mantener cerrado el estratégico estrecho de Ormuz mientras continúe el conflicto.

EE. UU. busca controlar el estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el comercio de petróleo, se ha convertido en un punto clave del conflicto.

Según el general Caine, se trata de “un entorno tácticamente complejo”, aunque el secretario de Defensa restó importancia a las dificultades.

“Estamos acercándonos al control de ese paso marítimo clave”, aseguró Hegseth.

Tensión impacta en los mercados energéticos

La guerra también ha generado volatilidad en los mercados internacionales.

El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril a comienzos de la semana, mientras que las bolsas registraron movimientos ante el temor de interrupciones prolongadas en el suministro energético mundial.

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