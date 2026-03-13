Trump comparte video que acusa de “narcogobierno” a México; Sheinbaum le responde

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Sheinbaum responde a posteo de Trump. Foto: Cuartoscuro/Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió este viernes en sus redes sociales una publicación en la que un usuario sugiere la existencia de un “narcogobierno” en México, en medio de la discusión sobre la posible intervención de fuerzas estadounidenses para combatir a los cárteles.

El mandatario republicano no emitió un comentario directo, pero compartió una captura de pantalla de un mensaje publicado en la red social X por el usuario Carlo Martin, donde se cuestiona la negativa del Gobierno mexicano a permitir el ingreso del Ejército de Estados Unidos al país.

Publicación retoma rechazo de México a intervención militar de EU

En el mensaje compartido por Trump se recuerda que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció públicamente que el mandatario estadounidense le ofreció apoyo para combatir a los cárteles, incluyendo la posibilidad de permitir la intervención de tropas estadounidenses.

Según la publicación difundida por el presidente de Estados Unidos, la negativa del Gobierno mexicano a aceptar esa propuesta sería una señal de un supuesto “narcogobierno”.

El mensaje retoma declaraciones recientes de Sheinbaum en las que confirmó que Washington planteó la posibilidad de enviar fuerzas militares, propuesta que México rechazó.

Trump comparte video de Sheinbaum sobre rechazo a tropas de EU

Además de la captura de pantalla, Trump también compartió en su red social un video de 16 segundos en el que la presidenta mexicana habla sobre esa propuesta.

En el clip, Sheinbaum destaca que el propio mandatario estadounidense reconoció públicamente que México no aceptó el ingreso de tropas de Estados Unidos.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos nosotros hemos dicho que no, porque es la verdad; hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”, señala la mandataria en el video.

Sheinbaum responde y defiende la soberanía de México

Horas más tarde, la presidenta mexicana respondió a la difusión del mensaje y reiteró la postura de su gobierno en contra de cualquier intervención militar extranjera en territorio nacional.

“Aprovecho: hace unos minutos el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está muy bien informado”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, aunque subrayó que existe una condición central en esa relación.

“Porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto… podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México: soberanía, y esa no está a negociación”.

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