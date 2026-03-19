Trump compara bombardeos a Irán con ataque a Pearl Harbor

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Donald Trump defiende su estrategia contra Irán. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparó los recientes bombardeos contra Irán con el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, durante una reunión en Washington con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y luego de que un reportero cuestionó por qué EE. UU. no informó previamente a sus aliados sobre los ataques.

El mandatario defendió su estrategia militar y justificó no avisar a sus aliados al señalar que buscaban “sorpresa”.

“¿Quién sabe más de sorpresas que Japón? ¿Por qué no me avisaron sobre Pearl Harbor?”, dijo ante periodistas en el Despacho Oval.

Durante el encuentro, Donald Trump insistió en que el elemento sorpresa era clave en la operación militar contra Irán.

“Ustedes creen en la sorpresa, creo que mucho más que nosotros”, enfatizó Donald Trump

Las declaraciones del mandatario estadounidense generaron incomodidad visible en Sanae Takaichi, quien reaccionó con gestos de sorpresa mientras el presidente hacía referencia a uno de los episodios más sensibles en la historia entre ambos países.

Pearl Harbor: el antecedente histórico que citó Trump

El ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, en Hawái, el 7 de diciembre de 1941, causó la muerte de 2 mil 390 personas, y Washington declaró la guerra a Japón al día siguiente.

El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt lo calificó como “una fecha que vivirá en la infamia”.

Estados Unidos derrotó a Japón en agosto de 1945, días después de que el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki acabaron con la vida de cientos de miles de civiles.

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