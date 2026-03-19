FBI investigaba a Joe Kent antes de su renuncia por estar en contra de la guerra contra Irán

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El FBI abrió una investigación contra Joe Kent, exdirector del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos (NCTC), por una presunta filtración de información clasificada. El caso, reportado este 19 de marzo de 2026 por medios de Estados Unidos, ya estaba en marcha antes de que el funcionario presentara su renuncia en protesta por la guerra con Irán.

Kent dejó el cargo el martes y, en su carta de renuncia, aseguró que no podía “en buena conciencia apoyar la guerra en curso en Irán”. También afirmó que ese país “no representaba una amenaza inminente” para Estados Unidos y acusó que la ofensiva fue impulsada por presiones de Israel, según reportes de prensa.

Joe Kent renunció por la guerra con Irán

De acuerdo con reportes de Reuters, AP, CBS, The New York Times y Semafor, la investigación del FBI por presuntas filtraciones llevaba meses y es anterior a su salida del gobierno. Hasta ahora, la agencia no ha emitido una postura pública sobre el fondo del caso.

Tras su renuncia, Joe Kent apareció en una entrevista con el presentador Tucker Carlson, publicada la noche del miércoles 18 de marzo. Ahí reafirmó sus críticas a la guerra y dijo que no existía un informe de inteligencia que advirtiera sobre un ataque sorpresa inminente de Irán contra Estados Unidos.

Kent también sostuvo que Israel “impulsó la decisión” de ir a la guerra y que Washington sabía que Teherán respondería. En la conversación, agregó que Estados Unidos puede apoyar la defensa israelí, pero debe fijar “los términos” cuando esa defensa pase a una ofensiva.

El presidente Donald Trump reaccionó el martes y dijo que Kent era “muy débil en materia de seguridad” y que “es algo muy bueno que se haya ido”. Por su parte, la portavoz Karoline Leavitt rechazó las declaraciones del exfuncionario y calificó como falsas e “insultantes” sus afirmaciones sobre las razones de la guerra.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.