California vigila posibles amenazas tras alerta por drones de Irán

GENERANDO AUDIO...

FOTO: Reuters

El gobernador de California, Gavin Newsom, informó que mantiene coordinación constante con autoridades de seguridad e inteligencia para monitorear posibles amenazas en el estado, incluidas aquellas relacionadas con el conflicto en Medio Oriente.

A través de redes sociales, el mandatario señaló que trabaja junto con agencias estatales como California Governor’s Office of Emergency Services para evaluar cualquier riesgo potencial.

Aunque indicó que por ahora no existe ninguna amenaza inminente, aseguró que las autoridades permanecen preparadas ante cualquier emergencia.

Alerta del FBI por posible ataque con drones

La declaración del gobernador se da luego de que el Federal Bureau of Investigation enviara una advertencia a departamentos de policía en California sobre un posible escenario de ataque con drones vinculado a Irán.

Según un documento revisado por ABC News, las autoridades federales señalaron que Irán habría considerado lanzar drones desde un barco frente a la costa oeste de Estados Unidos si Washington realiza operaciones militares en su contra.

La alerta, distribuida a finales de febrero, menciona que los vehículos aéreos no tripulados podrían dirigirse a objetivos no especificados en California, aunque no se incluyen detalles sobre fechas, métodos o posibles responsables.

Tensiones entre Estados Unidos e Irán

El aviso de seguridad surge en medio de un aumento en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras recientes operaciones militares estadounidenses y ataques con drones en Medio Oriente.

Funcionarios de inteligencia también han expresado preocupación por el uso creciente de drones armados, tanto por actores estatales como por grupos criminales, lo que podría representar nuevas amenazas para territorio estadounidense.

Ante este escenario, las autoridades en California aseguraron que continúan vigilando la situación y coordinándose con agencias federales para responder ante cualquier eventualidad.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.