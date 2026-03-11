Trump anuncia refinería en Brownsville, la primera construida en EE. UU. en 50 años

GENERANDO AUDIO...

La construcción comenzará en el segundo trimestre de este año. GETTY

El presidente Donald Trump anunció la construcción de una nueva refinería en la frontera sur de Estados Unidos, respaldada por la empresa india Reliance Industries, operador del mayor complejo de refinación del mundo. El proyecto se ubicará en el puerto de Brownsville, Texas, y tendrá capacidad para procesar 168 mil barriles diarios de petróleo.

El anuncio ocurre en medio de un aumento en los precios de la gasolina, registrado desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y mientras republicanos y demócratas se preparan para las elecciones de medio término, que definirán el control del Congreso durante los últimos dos años de la presidencia de Trump.

El presidente hizo público el proyecto a través de su red social Truth Social, donde agradeció la participación de Reliance, la mayor empresa privada del sector energético en India. Según el comunicado de la empresa America First Refining, responsable del proyecto, la nueva instalación ayudará a reducir el déficit comercial de Estados Unidos con India, estimado en alrededor de 300 mil millones de dólares.

La refinería será diseñada específicamente para procesar petróleo shale estadounidense, un tipo de crudo ligero que proviene de la fractura hidráulica (fracking). De acuerdo con John V. Calce, presidente y fundador de America First, será la primera refinería construida en Estados Unidos en medio siglo pensada para este tipo de petróleo.

Actualmente, muchas refinerías en la costa del Golfo de México están configuradas para procesar crudo pesado y con mayor contenido de azufre, ya que durante décadas se adaptaron para trabajar con ese tipo de petróleo más barato.

Acuerdo energético entre Estados Unidos e India

America First Refining informó que Reliance firmó un acuerdo vinculante de compra por 20 años para adquirir los productos que genere la refinería. Este tipo de contrato garantiza la venta futura de combustibles y derivados del petróleo.

La empresa también señaló que un “supermajor global” del sector energético realizó una inversión de nueve cifras en el proyecto, con una valoración total de diez cifras, aunque no se dieron más detalles sobre el inversionista.

Según el plan anunciado, la construcción comenzará en el segundo trimestre de este año en el puerto de Brownsville, una zona estratégica para la exportación de combustibles y productos energéticos.

La empresa Reliance Industries no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico tras el anuncio del proyecto.

La construcción de la refinería busca aumentar la capacidad de procesamiento de petróleo shale en Estados Unidos y fortalecer la relación energética entre Estados Unidos e India.

