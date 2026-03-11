Cierran perímetro de la Casa Blanca: furgoneta irrumpe y choca contra barrera de seguridad

GENERANDO AUDIO...

Casa Blanca. Foto: Reuters

Una furgoneta se estrelló la madrugada del miércoles contra una barrera de seguridad cerca de la Casa Blanca, lo que obligó a las autoridades a cerrar el perímetro en el centro de Washington en plena hora pico, informó la policía.

El vehículo chocó contra una reja ubicada en plaza Lafayette, al norte de la residencia presidencial estadounidense.

Las autoridades no ofrecieron de inmediato detalles sobre el conductor de la furgoneta ni sobre las circunstancias del incidente.

El cierre de la zona ocurrió mientras la capital estadounidense mantiene medidas de seguridad reforzadas, en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Casa Blanca aclara versión sobre escolta de petroleros

En paralelo, el gobierno estadounidense tuvo que rectificar este martes y aclarar que su Marina no está escoltando petroleros en el estrecho de Ormuz, tras un mensaje previo del secretario de Energía, Chris Wright.

“Puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado ningún buque cisterna o navío por el momento, aunque por supuesto es una opción”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

La aclaración se produjo después de que Teherán también negara la afirmación del funcionario estadounidense sobre una supuesta operación de escolta iniciada tras el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Un portavoz del Departamento de Energía explicó a la AFP que se eliminó un videoclip de la cuenta oficial en X del secretario Wright luego de determinar que el personal de la dependencia había subtitulado el material de forma incorrecta.

El mercado energético, que se mantiene nervioso desde el inicio de las hostilidades, había reaccionado con optimismo al mensaje inicial del funcionario.

Sin embargo, Alí Mohamad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución, advirtió que las fuerzas armadas iraníes no permitirán la exportación de petróleo desde la región hacia lo que calificó como la parte hostil y sus aliados hasta nuevo aviso.

