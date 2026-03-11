Por “error”, Estados Unidos habría disparado misil contra escuela primaria de Irán, según The New York Times

GENERANDO AUDIO...

Escuela bombardeada en Irán. Foto: AFP.

Por un “error”, Estados Unidos habría disparado el misil que impactó contra una escuela primaria en Irán, lo que dejó un saldo de 168 personas muertas al inicio de la guerra, según el diario The New York Times.

Dicho medio de comunicación publicó este miércoles 11 de marzo que el Pentágono sigue investigando el incidente.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses adelantaron a The New York Times que las conclusiones preliminares apuntan a la responsabilidad de dicho país.

Las fuentes sostuvieron que el ejército estadounidense realizaba un ataque a una base de Irán, adyacente al edificio de la escuela. Anteriormente, ese edificio era utilizado como instalación militar.

Presuntamente, el ejército de Estados Unidos usó coordenadas con datos desactualizados para disparar un misil Tomahawk contra la escuela de Irán, confundiéndolo con la instalación mencionada.

Donald Trump aceptaría resultados de la investigación

A inicios de la semana, el presidente Donald Trump sugirió que los iraníes estaban detrás del hecho, según AFP. No obstante, poco después declaró que aceptaría el resultado de la investigación.

El 3 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no atacaría “deliberadamente” a una escuela.

“Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Nuestros objetivos son los misiles, tanto la capacidad de fabricarlos como la de lanzarlos”, indicó a periodistas.

El 28 de febrero, el primer día de la guerra en Medio Oriente, misiles impactaron en al menos cuatro regiones de Irán. Entre ellas estaba Hormozgán, una provincia ubicada al sur, en donde el misil impactó contra la escuela femenina de la localidad de Minab.

Irán ha informado que este ataque dejó 168 muertos. Entre las víctimas había alumnas y personal educativo.

