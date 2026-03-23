Captan momento exacto del choque del avión de Air Canada en Estados Unidos.

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También circuló un audio de la torre de control. Foto: AFP.

Se ha difundido un video que muestra el choque entre el avión de Air Canada y un camión de bomberos en la pista de aterrizaje del aeropuerto LaGuardia, de Nueva York, que dejó dos muertos y 41 personas heridas en Estados Unidos,

En redes sociales, se difundió un video de una cámara de seguridad que registró el momento del impacto. Se aprecia al Bombardier CRJ-900, que realizaba el vuelo Air Canada Flight AC8646, circular por la pista e impactar directamente con el camión de bomberos, el cual estaba atendiendo otro incidente.

Las imágenes ayudan a identificar que el camión de bomberos se atravesó en la zona de aterrizaje, cuando la aeronave circulaba.

De igual forma, circuló un audio de la torre de control del aeropuerto LaGuardia, donde se aprecia que el personal pide al conductor del camión que se detenga, justo antes del choque con el avión de Air Canada.

41 personas heridas por el choque del avión en Estados Unidos

El choque entre el avión de Air Canadá y el camión de bomberos ocurrió a las 21:40 horas del pasado domingo 23 de marzo. La autoridad portuaria informó que el CRJ-900 acababa de aterrizar, procedente de Montreal.

En total, 41 personas resultaron heridas, algunas de gravedad, como dos agentes de rescate que permanecían hospitalizados. Sin embargo, 32 pasajeros fueron dados de alta. De igual forma, dos personas murieron, el piloto y el copiloto del avión.

Por ello, el aeropuerto LaGuardia suspendió sus operaciones durante más de 12 horas, permitiendo una investigación exhaustiva.

Esto derivó en la cancelación de vuelos, cierres de carreteras y retrasos en la zona, en un momento donde los aeropuertos de Estados Unidos enfrentan un colapso por la falta de personal.

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