Difunden nuevas imágenes del avión de Air Canada tras trágico choque en NY

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Foto: AFP

Nuevas imágenes del accidente de un avión de Air Canada en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York fueron difundidas la mañana de este 23 de marzo, luego del accidente ocurrido la noche del domingo, cuando la aeronave impactó contra un camión de bomberos en la pista.

El incidente dejó dos muertos —el piloto y el copiloto—, decenas de heridos y provocó la suspensión temporal de operaciones en la terminal aérea.

Las imágenes, captadas tras el siniestro, muestran los daños en la punta y la cabina del avión CRJ-900 operado por Jazz Aviation, así como las labores para retirar los restos de la aeronave. El avión, que había llegado procedente de Montreal, se encontraba en pista cuando golpeó al vehículo de rescate que atendía otro incidente.

Foto: AFP

Así quedó el avión tras el impacto

De acuerdo con la autoridad portuaria de Nueva York, el choque ocurrió alrededor de las 21:40 horas del domingo. Las fotografías difundidas evidencian la magnitud de los daños en la parte frontal del avión, especialmente en la zona de cabina.

Las autoridades confirmaron que 41 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas con heridas graves, aunque 32 ya han sido dadas de alta. Además, dos agentes de rescate permanecen hospitalizados en estado estable.

Foto: AFP

Cierre del aeropuerto y afectaciones

Tras el accidente, el aeropuerto LaGuardia suspendió operaciones al menos hasta las 14:00 horas del lunes para permitir una investigación exhaustiva. También se reportaron cancelaciones de vuelos, cierres de carreteras y retrasos en la zona.

El incidente ocurrió en un contexto de interrupciones previas en los vuelos debido al mal tiempo, además de largas filas en los controles de seguridad.

Foto: AFP

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