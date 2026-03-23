Trump frena ataques a plantas energéticas de Irán: da cinco días tras negociaciones “productivas”

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Trump frena ataques a plantas de energía iraníes Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una pausa de cinco días en los ataques militares contra infraestructura energética de Irán, tras sostener negociaciones con Teherán que, según indicó, han sido “positivas y productivas”.

El mensaje se difundió este lunes 23 de marzo de 2026 a través de su red Truth Social, donde informó que instruyó al Departamento de Guerra a suspender temporalmente las operaciones militares contra centrales eléctricas e instalaciones energéticas iraníes. La medida, aclaró, depende del avance de las conversaciones en curso durante la semana.

Trump pausa ataques a Irán tras negociaciones con Teherán

De acuerdo con el mandatario, los contactos diplomáticos se desarrollaron durante los últimos dos días y buscan una resolución integral de las hostilidades en Oriente Medio. Trump señaló que las conversaciones continuarán en los próximos días.

La pausa ocurre 48 horas después de que el presidente estadounidense emitió un ultimátum a Irán: reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentar ataques contra su infraestructura energética.

El estrecho de Ormuz se mantiene como un punto estratégico clave para el tránsito de petróleo a nivel global, y su cierre ha influido en la escalada del conflicto.

Reacción de Irán incluye amenazas a infraestructura energética

Tras el ultimátum, autoridades iraníes respondieron con advertencias. La Guardia Revolucionaria indicó que podría atacar centrales eléctricas que abastecen bases estadounidenses en la región.

Además, el presidente del parlamento iraní mencionó instalaciones de desalinización en países del Golfo como posibles objetivos, lo que podría afectar el suministro de agua potable en la región.

En paralelo, este lunes se registraron nuevos ataques. Israel lanzó bombardeos contra objetivos en Teherán, mientras que Irán respondió con misiles. También se reportaron ataques en territorios de:

Arabia Saudita

Emiratos Árabes Unidos

Kuwait

Baréin

Mercados reaccionan a pausa de ataques de Trump

El anuncio de la pausa tuvo efectos inmediatos en los mercados internacionales. El precio del petróleo, que había iniciado la semana al alza, registró una caída superior al 10% tras conocerse la medida.

Las bolsas internacionales, que operaban con pérdidas, cambiaron de tendencia tras el anuncio. Sin embargo, el precio del crudo se mantiene en torno a los 113 dólares por barril, lo que representa un incremento cercano al 55% desde el inicio del conflicto.

Conflicto en Oriente Medio acumula más de 2 mil muertos

El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026 con bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. En cuatro semanas, la confrontación ha dejado más de 2 mil muertos.

La Agencia Internacional de Energía advirtió también que la situación actual representa la crisis energética más severa en décadas, con impactos en países en desarrollo de Asia y África.

Trump no detalló los canales ni el formato de las negociaciones con Irán. No obstante, la suspensión temporal de ataques representa el primer indicio de una posible reducción de tensiones desde el inicio del conflicto.

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