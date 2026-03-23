ICE en aeropuertos de Estados Unidos: estas son las labores que harán desde hoy

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El “shutdown” afecta a las operaciones aeroportuarias. Foto: Reuters

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) iniciaron labores de seguridad en los aeropuertos colapsados de Estados Unidos, debido a la falta de personal por el cierre financiero.

Desde este lunes 23 de marzo, los agentes de migración arribaron a 14 aeropuertos, según Reuters. Destacan los de Atlanta, el JFK de Nueva York, así como el de Cleveland, Pittsburgh, Phoenix y Fort Myers.

El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el despliegue de cientos de agentes del ICE para ayudar con labores de seguridad. De esa forma, apoyarán a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en las siguientes tareas:

Revisión de pasajeros

Inspección en filtros de seguridad

Detectores de metales y escáner corporal

Revisión adicional si hay alertas

Inspección de equipaje

Escaneo de maletas de mano y documentadas

Detección de objetos prohibidos

Inspecciones manuales cuando es necesario

Control de artículos restringidos

Aplicación de reglas sobre líquidos, electrónicos, etc.

Retiro de objetos peligrosos o no permitidos

Seguridad en aeropuertos

Vigilancia de zonas sensibles

Coordinación con autoridades locales y federales

Programas de seguridad

TSA PreCheck (revisión más ágil para usuarios autorizados)

Evaluación de riesgos en pasajeros

Prevención de amenazas

Detección de explosivos o armas

Protocolos ante posibles riesgos de seguridad

Entre tanto, el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta pidió a las y los pasajeros que lleguen con al menos cuatro horas de anticipación.

¿Por qué el ICE intervendrá en los aeropuertos de Estados Unidos?

El pasado 14 de febrero, inició un nuevo cierre financiero en Estados Unidos por la negativa del Congreso a aprobar el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), una medida contra el gobierno de Donald Trump.

Bajo el Antideficiency Act, las dependencias deben suspender actividades consideradas no esenciales cuando no tienen financiamiento autorizado. En cambio, los servicios críticos, como de seguridad nacional, control aéreo o programas de asistencia, siguen operando.

Entre las dependencias afectadas se encuentra la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Dicha instancia se encarga de revisar a las y los viajeros en los aeropuertos.

La falta de presupuesto provocó que gran parte de los empleados dejaran sus puestos en los aeropuertos hasta que se apruebe el financiamiento.

De acuerdo con estimaciones del sector, este “shutdown” podría afectar a 171 millones de pasajeros que se movilizan por los aeropuertos durante las vacaciones de Semana Santa y la temporada de spring break.

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