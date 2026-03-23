Caos en aeropuertos de EE. UU.: largas filas de hasta 2 horas por falta de personal en TSA

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Aeropuertos registran largas filas en EE. UU. Reuters

Viajeros enfrentan filas de hasta cuatro horas en el Aeropuerto George Bush de Houston debido a la falta de personal en la TSA tras el cierre del gobierno de Estados Unidos, lo que ha reducido los servicios de seguridad en terminales aéreas.

El Aeropuerto George Bush, uno de los más grandes de Estados Unidos, registra desde este lunes largas filas que incluso se extienden desde las estaciones de transporte público hacia las áreas de documentación. Pasajeros reportan demoras prolongadas para realizar el check-in y pasar los filtros de seguridad.

Filas en aeropuertos de EE. UU. alcanzan hasta cuatro horas

La alta afluencia de viajeros coincide con la temporada de vacaciones conocida como spring break, en la que miles de jóvenes se desplazan dentro y fuera del país. A esto se suma el flujo de personas relacionado con el torneo universitario de basquetbol March Madness.

Esta combinación ha elevado la demanda en los aeropuertos, especialmente en Houston, donde las filas han alcanzado varias horas, afectando itinerarios y operaciones de vuelos.

Otros aeropuertos en los que persisten filas de al menos 2 horas, pese a la presencia de elementos de ICE que buscan apoyar a la TSA, según consignan agencias son:

Hartsfield–Jackson de Atlanta

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy , en Nueva York

, en Nueva York Aeropuerto International de Miami

Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale – Hollywood

Cierre del gobierno afecta operaciones de la TSA

El origen de la situación se vincula con el cierre del gobierno federal en Estados Unidos, que impacta directamente en el funcionamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde febrero, la falta de financiamiento ha obligado a reducir operaciones a lo esencial. En el caso de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), esto ha derivado en una disminución del personal operativo.

Los trabajadores de la TSA han continuado laborando sin recibir pago. Sin embargo, la situación se agravó cuando comenzaron a recibir cheques sin fondos, lo que llevó a muchos a abandonar sus puestos en busca de ingresos estables.

Más de 400 empleados de TSA han renunciado

De acuerdo con reportes, más de 400 empleados de la TSA han renunciado en medio de la crisis. Esta reducción de personal ha generado cuellos de botella en los filtros de seguridad de los aeropuertos.

El recorte se intensificó desde el 14 de febrero y se agravó en días recientes, lo que ha provocado un aumento en los tiempos de espera para los pasajeros.

ICE apoya en aeropuertos tras salida de agentes de TSA

Ante la falta de personal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en aeropuertos.

Estos elementos apoyan en tareas de seguridad, aunque no realizan funciones migratorias. Su presencia busca agilizar el flujo de pasajeros y reducir los retrasos en vuelos.

Medidas para reducir filas en aeropuertos de Estados Unidos

La TSA ha implementado medidas para disminuir los tiempos de espera. Entre ellas destaca el uso del programa TSA PreCheck, disponible en 65 aeropuertos del país, que permite acelerar el proceso de revisión para pasajeros previamente registrados.

Registro en línea al comprar el boleto

Acceso a filtros de seguridad más rápidos

Menor tiempo de espera en terminales

No obstante, la situación no es uniforme en todos los aeropuertos. En ciudades como Kansas, los agentes de seguridad no son empleados federales, mientras que en San Francisco estas funciones las realizan trabajadores privados, lo que ha permitido mantener operaciones más estables.

El Senado de Estados Unidos prevé votar este lunes por la noche una propuesta para intentar poner fin al cierre gubernamental y restablecer el financiamiento de las agencias afectadas.

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