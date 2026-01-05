GENERANDO AUDIO...

Diversos países rechazaron la operación de Estados Unidos que detuvo a Nicolás Maduro, considerándola una violación del derecho internacional.

La internacionalista Aribel Contreras señaló que la acción refleja tanto la agenda del presidente venezolano como los intereses del gobierno de Donald Trump, bajo la denominada “Doctrina Monroe 2.0”.

Contreras explicó que Estados Unidos diseñó la operación de captura “quirúrgicamente” para limitar la influencia de Rusia y China en América Latina. También destacó que Trump busca fortalecer su agenda política y económica ante las elecciones intermedias de 2026.

Finalmente, Aribel Contreras alertó que la violación del derecho internacional podría normalizarse y afectar a otros gobiernos de la región. Según la experta, la situación en Venezuela apenas comienza y podría prolongarse, generando debates y tensión política dentro del país y en el contexto global.

